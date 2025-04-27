Общество

Волгоградцы дважды отдохнут на майских праздниках

Общество 27.04.2025 11:15
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27.04.2025 11:15


В этом году волгоградцев ждет новый график выходных на майские праздники. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Минтруда РФ, жители региона смогут дважды отдохнуть по 4 дня. 

Так, с 1 по 4 мая  волгоградцы будут отдыхать по случаю Дня весны и труда С 8 по 11 мая будут дополнительные выходные, перенесённые с 23 февраля.  А в перерыве между этими четырехдневками волгоградцам придется потрудиться с 5 по 7 мая. 

Следующие продолжительные выходные пройдут уже в июне.  Россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня — в честь Дня России.

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