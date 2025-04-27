Волгоградцы дважды отдохнут на майских праздниках





В этом году волгоградцев ждет новый график выходных на майские праздники. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Минтруда РФ, жители региона смогут дважды отдохнуть по 4 дня.

Так, с 1 по 4 мая волгоградцы будут отдыхать по случаю Дня весны и труда С 8 по 11 мая будут дополнительные выходные, перенесённые с 23 февраля. А в перерыве между этими четырехдневками волгоградцам придется потрудиться с 5 по 7 мая.

Следующие продолжительные выходные пройдут уже в июне. Россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня — в честь Дня России.