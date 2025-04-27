В Волгограде перекроют несколько улиц из-за международного форума





Власти Волгограда накануне форума объявили о временном перекрытии нескольких участков улиц из-за проведения международного форума «Великое наследие – общее будущее». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, ограничения начнут действовать уже в ночь на 28 апреля.

Так, с 22:00 28 апреля до 21:00 29 апреля будет перекрыта дорога набережной 64-й Армии в границах от улицы им. Калинина до улицы Комсомольской и на автомобильной дороге улицы Краснознаменской в границах от улицы Советской до набережной 64-й Армии.

С полуночи 28 апреля до 21:00 29 апреля будет перекрыт участок дорого улицы им. маршала Чуйкова от улицы Комсомольской до улицы Краснознаменской;

С 20:00 28 апреля до 20:00 29 апреля на автомобильной дороге улицы им. Пушкина в границах от улицы им. Володарского до улицы им. Ленина, на автомобильной дороге ул. им. Володарского от улицы Мира до проспекта им. В.И. Ленина, на автомобильной дороге ул. им. Ленина в границах от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Мира.

Также будет ограничена остановка и стоянка автомобилей в парковочном кармане по проспекту им. В.И. Ленина на входной площади Мамаева кургана 28 и 29 апреля с 08:00 до 22:00.