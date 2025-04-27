В Волжском водитель «четырнадцатой» погиб в ДТП после потери сознания

Общество 27.04.2025 11:38
0
27.04.2025 11:38
В городе Волжском Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ-21214». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, трагедия случилась напротив дома №70 по улице Карбышева.
По предварительной информации, водитель легковушки потерял сознание, после чего автомобиль столкнулся с жилым домом.
В результате аварии мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.
«Так и мат назовем нормой»: филолог Василий Супрун - об изменении ударения в слове «звонит»27.04.2025 12:30
Общество 27.04.2025 12:30
Волгоградцы дважды отдохнут на майских праздниках27.04.2025 11:15
Общество 27.04.2025 11:15
Волгоградские волонтеры примут участие в международном форуме27.04.2025 10:22
Общество 27.04.2025 10:22
Улицы Волгограда пропитались запахом цветущей сирени: фоторепортаж27.04.2025 08:40
Общество 27.04.2025 08:40
Волгоградцам хотят повысить размер долга для запрета выезда за границу27.04.2025 07:29
Общество 27.04.2025 07:29
Пошел на СВО вслед за сыном и погиб: в Волгоградской области простятся с Робертом Кинасом26.04.2025 21:31
Общество 26.04.2025 21:31
В Волгограде предлагают построить дома и офисы на Волге26.04.2025 20:38
Общество 26.04.2025 20:38
В Котово недостойного отца лишили миллионных выплат за погибшего на СВО сына26.04.2025 19:25
Общество 26.04.2025 19:25
Низкий паводок в Волгоградской области сыграет против мошки26.04.2025 18:11
Общество 26.04.2025 18:11
В Волгограде резко выросло число желающих сыграть свадьбу26.04.2025 17:41
Общество 26.04.2025 17:41
«Разбивался и тут же таял»: ливень с градом сняли на видео в Советском районе Волгограда26.04.2025 16:00
Общество 26.04.2025 16:00
Ливень с грозой и градом обещают волгоградцам в ближайшие часы26.04.2025 15:01
Общество 26.04.2025 15:01
Имя Марии Лиманской присвоено взводу девушек-регулировщиц в Волгограде26.04.2025 13:33
Общество 26.04.2025 13:33
«Им кажется, что смерти нет»: врач-травматолог - о последствиях безумных гонок на байках26.04.2025 12:44
Общество 26.04.2025 12:44
МЧС: заморозки до -5° надвигаются на Волгоградскую область26.04.2025 12:03
Общество 26.04.2025 12:03