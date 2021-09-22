Строительство моста через ерик Осинки под Волгоградом вошло в активную фазу





Строители приступили к устройству буронабивных свай нового моста через ерик Осинки – он станет частью третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, сообщил ИА «Высота 102» замначальника участка Иван Васильев. Подрядной организации предстоит установить на подготовленном участке 90 свай, на которых будет держаться восьмипролетный балочный железобетонный мост протяженностью 199 метров.

«Под каждую сваю мы станком бурим грунт, извлекаем его, опускаем в скважину металлический каркас и бетонируем методом вертикально перемещаемой трубы, – рассказал Васильев. – Сваи будут обводненными, грунтовых вод много. Здесь сложная геология, поэтому и применяется сложная технология».

Средняя глубина, на которую бурится грунт под сваи, составляет 20 метров, максимальная – 24 метра. Один цикл работ – от бурения до получения готовой сваи – занимает от 12 до 14 часов. Погодные условия не влияют на процесс строительства и его качество, подчеркнул представитель подрядчика. Готовый четырехполосный мост сможет выдержать практически любую нагрузку, в том числе по нему смогут без риска передвигаться сверхтяжелые тягачи.





Параллельно со строительством моста через Осинки в Среднеахтубинском районе продолжаются работы на первой стройплощадке третьего пускового комплекса – на съезде с трассы на Лебяжью поляну. Возведение 14-километрового комплекса проводится в несколько этапов. Помимо моста через Осинки предстоит построить переход через ерик Гнилой и основной ход трассы протяженностью 4,5 км.

Третий пусковой комплекс свяжет построенные ранее мосты через Ахтубу и Волгу и выведет транзитный поток за пределы поселков Среднеахтубинского района. В качестве компенсации высадят более 200 тысяч деревьев, адаптированных к местному климату – это в десятки раз больше, чем будет вырублено ради стройки. За всеми растениями местные лесничества организуют уход и наблюдение.



