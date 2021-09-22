Клиентам Открытие Private Banking рассказали, как повысить доходность инвестиций в условиях пандемии и высокой инфляции
Экономика 22.09.2021 14:13
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22.09.2021 14:13
21 сентября состоялся очередной бизнес-завтрак Открытие Private Banking – подразделения банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами. Эксперты банка обсудили с клиентами инфляцию и неопределенность на рынках на фоне коронавируса.
Во встрече приняли участие Андрей Шенк, начальник управления инвестиционных продуктов Открытие Private Banking, Борис Борзунов, руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь» (входит в группу банка «Открытие») и Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционного страхования жизни СК «Росгосстрах Жизнь».
Эксперты отметили, что большинство мировых фондовых индексов уже сейчас выше докризисных уровней, многие ключевые макроэкономические показатели демонстрируют уверенный рост несколько месяцев подряд, многие сырьевые товары на исторических ценовых максимумах, а мировая цена нефти выше, чем в начале пандемии COVID-19, что говорит о восстановлении промышленной активности.
Главной проблемой для инвесторов в текущих условиях становится высокая инфляция, спровоцированная мерами финансовой поддержки экономики в условиях пандемии со стороны монетарных властей развитых стран и резким снижением ключевых ставок. Эксперты подчеркнули, что время крайне низких ставок больше подходит для инвестирования на рынке акций нежели на рынке облигаций.
Анализируя ситуацию на рынке облигаций, участники встречи отметили, что доходности по рублевым инструментам вышли на докризисные уровни, а по долларовым все еще ниже уровней до коронакризиса. При этом политика крупнейших центробанков сдерживает рост доходностей долларовых облигаций.
В этих условиях, по мнению экспертов, главными для инвесторов становятся вопросы, как убрать риски, оставаясь в рынке, как эффективно монетизировать акции и какие инвестиционные стратегии выбирать с учетом продолжающейся пандемии, повышенной инфляции и высокой неопределенности на финансовых рынках.
Клиентам рассказали о преимуществах программы инвестиционного страхования, детально познакомили с разработанными экспертами банка и группы «Открытие» инвестиционными стратегиями «Западная экономика», «Финансовая трансформация» и «Бивалютная», а также с особенностями и плюсами использования ноты западных банков в структуре инвестиционного страхования жизни.
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