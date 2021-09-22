УЦН 2.0: «Ростелеком» в Волгоградской области построил в рамках проекта первые базовые станции сотовой связи





«Ростелеком» построил первые 18 базовых станций сотовой связи в малых населенных пунктах Волгоградского региона в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Минцифры России и «Ростелеком», он предусматривает появление современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE(4G), в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей).

В Волгоградской области возможность пользоваться беспроводным интернетом и мобильной голосовой связью уже получили жители хуторов Приморский и Братский Калачевского района, Новоцарицынский Клетского района, Самолшинский Алексеевского района, Камышинский Иловлинского района, хуторов Катасонов и Субботин Михайловского городского округа, а также сел Александровка Киквидзенского района и Студено-Яблоновка Городищенского района. В ближайшее время будут запущены объекты связи в селах Краснополье Нехаевского района, Дубовка и Верхняя Липовка Камышинского района, поселках Восьмое марта Ленинского района, Максима Горького и Тумак Среднеахтубинского района и других.

«Устранение цифрового неравенства имеет важное социальное значение. “Ростелеком ”продолжает строить инфраструктуру, чтобы жители даже в самых удаленных и небольших хуторах Волгоградской области могли пользоваться современной связью, электронными государственными услугами, дистанционно работать, учиться, организовывать свой досуг. До конца этого года мы охватим в рамках проекта еще пять населенных пунктов Волгоградской области», — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» реализует второй этап проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) в рамках соглашения, подписанного с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в апреле текущего года. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в проекте в качестве центра компетенций. До конца 2030 года национальный провайдер построит базовые станции в более чем в 24 тыс. малых поселений во всех регионах страны, в том числе в 1 198уже в этом году. На Юге России до 2030 года современная мобильная связь станет доступна в 2 428 населенных пунктах.

«Мы последовательно внедряем цифровые технологии во все сферы экономики и социальной сферы региона, тем самым улучшая качество жизни жителей Волгоградской области. Реализация проекта устранения цифрового неравенства даст толчок в развитии удаленных территорий, а сельским жителям обеспечит доступ к современным онлайн-услугам», — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.

УЦН 2.0 является частью федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».