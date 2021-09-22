Общество

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу «Росгосстраха»

Общество 22.09.2021 10:51 Новости компаний
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22.09.2021 10:51 Новости компаний


Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу ПАО СК «Росгосстрах» за большой вклад и становление в развитие страхового дела в Российской Федерации, реализацию социально значимых проектов и в связи со 100-летием со дня образования компании. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе страховой компании, соответствующее распоряжение №258-рп Владимир Путин подписал 20 сентября 2021 года.
Также благодарности Президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоены Валентина Александровна Адищева, специалист по исследованию рынка (агент) универсального офиса «Белогорский» Амурского филиала ПАО СК «Росгосстрах», и советник Генерального директора по взаимодействию с государственными органами ПАО СК «Росгосстрах» Николай Федосеевич Галагуза
«Благодарность Президента России — это высочайшая оценка работы всего многотысячного коллектива нашей компании, которую особенно символично получить в год 100-летнего юбилея «Росгосстраха», — говорит генеральный директор компании «Росгосстрах» Геннадий Гальперин. — Уверен, у нас впереди много новых побед и достижений, которые еще больше укрепят наши позиции как надежного страхового партнера россиян». 
Напомним, ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». 
На территории Российской Федерации действуют около 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания.
www.RGS.ru 


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