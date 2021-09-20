Как арендовать квартиру в Москве на выгодных условиях





Квартирный вопрос сегодня беспокоит многих москвичей и гостей столицы, которые приезжают для учебы, трудоустройства или в деловых целях. Уют, возможность приготовления домашней пищи, наличие необходимых бытовых устройств – наиболее часто встречающиеся критерии при выборе временного жилья. Известно, что номера в столичных отелях не каждому по карману, да и готовить еду в них запрещается, поэтому выгодный вариант размещения в Москве - аренда квартиры

Как выбрать «свой» вариант

В столице сдается огромное количество жилых и коммерческих помещений, и выбор подходящего варианта может доставить будущему арендатору множество хлопот. Придется просматривать разные доски объявлений в интернете, созваниваться с собственниками, торговаться. Немаловажно понимать, что стоимость аренды жилья складывается из нескольких факторов:

• месторасположение;

• близость к транспортным развязкам;

• количество комнат;

• общая площадь жилья;

• уровень обустройства;

• наличие мебели и бытовой техники.

Чтобы выбрать устраивающий вас вариант, необязательно ходить и осматривать предлагаемые квартиры. Достаточно воспользоваться интернетом и открыть портал «Этажи».

Сайт «Этажи» предлагает

В соответствующем разделе веб-сайта агентства недвижимости «Этажи» есть разнообразные и выгодные варианты аренды квартир. К аренде предлагаются однокомнатные (начиная с 16 кв.м.), двухкомнатные, трехкомнатные и многокомнатные апартаменты, стоимость аренды которых варьируется в диапазоне 23-300 тыс. рублей в месяц. Выбрать вариант можно дистанционно - каждое объявление сопровождается качественными снимками интерьера.

Агентство не пользуется услугами посредников и предлагает заинтересованным посетителям сайта прямой контакт с собственниками жилья. К примеру, сейчас размещено 48 объявлений непосредственно от владельцев недвижимости в Москве с их контактами. Арендатор может напрямую общаться с собственниками и обсуждать с ними цены или условия аренды.

Если трудно определиться с выбором, или вы не нашли на веб-сайте подходящее объявление, можно воспользоваться помощью высококвалифицированных сотрудников агентства. Кроме этого, «Этажи» предлагает сопровождение сделок профессиональными юристами в сфере недвижимости, которые позаботятся о вашей безопасности и оградят от мошенников.



