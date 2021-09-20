Как арендовать квартиру в Москве на выгодных условиях

Общество 20.09.2021 07:53 Реклама
0
20.09.2021 07:53 Реклама
Квартирный вопрос сегодня беспокоит многих москвичей и гостей столицы, которые приезжают для учебы, трудоустройства или в деловых целях. Уют, возможность приготовления домашней пищи, наличие необходимых бытовых устройств – наиболее часто встречающиеся критерии при выборе временного жилья. Известно, что номера в столичных отелях не каждому по карману, да и готовить еду в них запрещается, поэтому выгодный вариант размещения в Москве - аренда квартиры.
Как выбрать «свой» вариант
В столице сдается огромное количество жилых и коммерческих помещений, и выбор подходящего варианта может доставить будущему арендатору множество хлопот. Придется просматривать разные доски объявлений в интернете, созваниваться с собственниками, торговаться. Немаловажно понимать, что стоимость аренды жилья складывается из нескольких факторов:
• месторасположение;
• близость к транспортным развязкам;
• количество комнат;
• общая площадь жилья;
• уровень обустройства;
• наличие мебели и бытовой техники.
Чтобы выбрать устраивающий вас вариант, необязательно ходить и осматривать предлагаемые квартиры. Достаточно воспользоваться интернетом и открыть портал «Этажи».
Сайт «Этажи» предлагает
В соответствующем разделе веб-сайта агентства недвижимости «Этажи» есть разнообразные и выгодные варианты аренды квартир. К аренде предлагаются однокомнатные (начиная с 16 кв.м.), двухкомнатные, трехкомнатные и многокомнатные апартаменты, стоимость аренды которых варьируется в диапазоне 23-300 тыс. рублей в месяц. Выбрать вариант можно дистанционно - каждое объявление сопровождается качественными снимками интерьера.
Агентство не пользуется услугами посредников и предлагает заинтересованным посетителям сайта прямой контакт с собственниками жилья. К примеру, сейчас размещено 48 объявлений непосредственно от владельцев недвижимости в Москве с их контактами. Арендатор может напрямую общаться с собственниками и обсуждать с ними цены или условия аренды.
Если трудно определиться с выбором, или вы не нашли на веб-сайте подходящее объявление, можно воспользоваться помощью высококвалифицированных сотрудников агентства. Кроме этого, «Этажи» предлагает сопровождение сделок профессиональными юристами в сфере недвижимости, которые позаботятся о вашей безопасности и оградят от мошенников.
Реклама
Кафе с самолетом «ЯК-40» попали под снос в Волгограде20.09.2021 08:18
Общество 20.09.2021 08:18
Концерт с фейерверком завершили день освящения Александро-Невского собора в Волгограде19.09.2021 23:38
Общество 19.09.2021 23:38
На концерт к храму Александра Невского пришли тысячи волгоградцев19.09.2021 20:38
Общество 19.09.2021 20:38
Патриарх Кирилл почтил память защитников Отечества на Мамаевом кургане19.09.2021 17:24
Общество 19.09.2021 17:24
В Волгоградской области 15 человек умерли от коронавируса за сутки19.09.2021 15:49
Общество 19.09.2021 15:49
Больше половины избирателей проголосовали в Волгоградской области19.09.2021 14:00
Общество 19.09.2021 14:00
Патриарх Кирилл прибыл в храм Александра Невского в Волгограде19.09.2021 10:01
Общество 19.09.2021 10:01
Инвалид взыскала с перевозчика 150 тысяч за падение в автобусе в Волгограде19.09.2021 08:10
Общество 19.09.2021 08:10
Патриарх Кирилл прилетел в Волгоград для освящения собора Александра Невского18.09.2021 19:05
Общество 18.09.2021 19:05
В Волгограде скончался 97-летний участник Сталинградской битвы18.09.2021 14:03
Общество 18.09.2021 14:03
Заражаться коронавирусом в Волгоградской области стали еще реже18.09.2021 11:51
Общество 18.09.2021 11:51
Дожди в Волгоградской области зарядят почти на всю неделю18.09.2021 10:47
Общество 18.09.2021 10:47
В Урюпинске на участках проверяют кровь избирателей18.09.2021 10:18
Общество 18.09.2021 10:18
В Волгограде репетируют световое шоу на стенах Александро-Невского собора17.09.2021 22:39
Общество 17.09.2021 22:39
Отдохнули по-соседски: этим летом волгоградцы предпочли ездить на небольшие расстояния17.09.2021 17:10
Общество 17.09.2021 17:10
Реклама