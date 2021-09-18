В Волгограде из-за электросчетчика сгорела лестница в послевоенном доме

Происшествия 18.09.2021 08:57
0
18.09.2021 08:57
В Волгограде потушили пожар в 2-этажном многоквартирном доме в поселке 5-ый участок в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило накануне около восьми часов утра. Горели деревянный лестничный пролет и деревянные потолочные перекрытия на площади 30 кв.м. Пожарные расчеты 2-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 10.09. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в электросчетчике в подъезде. О судьбе жильцов ничего не сообщается, редакция ИА «Высота 102» выясняет подробности в администрации Волгограда.
Напомним, дома в поселке 5-ый участок были построены после войны. Часть двухэтажек признана аварийными.
Реклама
Двое мигрантов из Волгоградской области погибли в ДТП под Астраханью17.09.2021 22:15
Происшествия 17.09.2021 22:15
Двое детей попали под колеса авто в Волгоградской области17.09.2021 10:36
Происшествия 17.09.2021 10:36
Подозрительного мужчину со шрамом заметили у школ в городе Волгоградской области16.09.2021 19:18
Происшествия 16.09.2021 19:18
В Волгограде учительница попала в кредитную кабалу из-за мошенника16.09.2021 13:02
Происшествия 16.09.2021 13:02
Водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком в Волгоградской области16.09.2021 10:21
Происшествия 16.09.2021 10:21
У истребителя Су-27 отказало оборудование над Волгоградской областью15.09.2021 10:54
Происшествия 15.09.2021 10:54
Врезалась и перевернулась: три человека пострадали в жестком ДТП под Волгоградом15.09.2021 10:20
Происшествия 15.09.2021 10:20
В сгоревшей квартире погиб 54-летний волгоградец15.09.2021 09:21
Происшествия 15.09.2021 09:21
Тягач вылетел с трассы в Волгоградской области14.09.2021 15:45
Происшествия 14.09.2021 15:45
Угонщик в Волгоградской области врезался в стену дома14.09.2021 14:41
Происшествия 14.09.2021 14:41
В Волгограде «Жигули» опрокинули внедорожник: пострадали три человека14.09.2021 11:52
Происшествия 14.09.2021 11:52
Под Волгоградом медработника уличили в массовой подделке документов о вакцинации14.09.2021 11:26
Происшествия 14.09.2021 11:26
В Волгоградской области курортный поезд застрял на 2 часа14.09.2021 09:04
Происшествия 14.09.2021 09:04
Под Волгоградом в огне сгорел мужчина14.09.2021 08:45
Происшествия 14.09.2021 08:45
В Волгограде водителю троллейбуса не удалось избежать ДТП13.09.2021 18:02
Происшествия 13.09.2021 18:02
Реклама