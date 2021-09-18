В Волгограде из-за электросчетчика сгорела лестница в послевоенном доме





В Волгограде потушили пожар в 2-этажном многоквартирном доме в поселке 5-ый участок в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило накануне около восьми часов утра. Горели деревянный лестничный пролет и деревянные потолочные перекрытия на площади 30 кв.м. Пожарные расчеты 2-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 10.09. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в электросчетчике в подъезде. О судьбе жильцов ничего не сообщается, редакция ИА «Высота 102» выясняет подробности в администрации Волгограда.

Напомним, дома в поселке 5-ый участок были построены после войны. Часть двухэтажек признана аварийными.



