Волгоградским выпускникам творческих колледжей могут дать отсрочку от армии при поступлении в вуз

Общество 15.09.2021 16:23
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15.09.2021 16:23
Выпускники, получившие среднее профессиональное образование в области культуры и искусства, могут сохранить отсрочку от армии при поступлении в вуз на творческую специальность. Такое предложение озвучила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе визита в Казань.
Сейчас такие студенты могут сразу после колледжа отправиться в армию вместо продолжения обучения. Внести правки необходимо на законодательном уровне, они могли бы начать действовать со следующего года, считает руководитель «Сириуса», к которой поступали обращения от представителей творческих вузов и оркестров.
В Волгоградской области будущих работников культуры и искусства обучают в нескольких вузах, включая ВолГУ, ВГИИК, ВГСПУ и консерваторию им. П.А. Серебрякова. Сотрудники местных образовательных учреждений поддержали инициативу Шмелевой. «Отсрочка от армии для студентов творческих профессий при поступлении в высшее учебное заведение после колледжа – это не какая-то особая привилегия, а необходимость, – прокомментировала региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры», преподаватель кафедры социально-культурной деятельности ВГИИК Анастасия Бессмертнова. – Для нас очень важно, чтобы студент, которого мы обучаем со школьной скамьи, остался в нашем учебном заведении и получил не только среднее профессиональное образование, но и высшее, не пропуская год обучения».
Бессмертнова также считает, что предложение руководителя «Сириуса» стоит распространить не только на музыкантов, но и художников, актеров, режиссеров и других творческих студентов.
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