В Подмосковье умер бывший руководитель ассоциации муниципальных образований Волгоградской области

Общество 13.09.2021 20:42
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13.09.2021 20:42
На 72-м году ушел из жизни бывший исполнительный директор ассоциации муниципальных образований Волгоградской области и депутат Волжской городской думы Щербань Александр Александрович. Эту печальную новость сообщили в Волжской гордуме. По данным информагентства, Александр Александрович умер от остановки сердца во сне дома, в Подмосковье.
Александр Александрович родился в Донецке в 1950 году, после школы окончил военное училище и стал офицером. Во время войны в Афганистане он служил замполитом саперного батальона. За боевые заслуги был награжден двумя орденами и медалями. Службу Александр Щербань продолжил в Волжском, в воинской части на острове Зеленом. Избирался депутатом Волжской городской думы, долгие годы работал исполнительным директором Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области». Был награжден Почетным знаком от Конгресса муниципальных образований.
Свои полномочия он сложил в 2019 году в связи с переменой места жительства: уехал жить с семьей в Подмосковье. Это был достойный гражданин, хорошей души человек, которого любили и уважали, рассказали в городской думе. Его бывшие коллеги выражают искренние соболезнования родным, близким и боевым товарищам Александра Александровича Щербаня.
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