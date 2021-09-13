Закрытие под Волгоградом трех детсадов на время выборов возмутило родителей

Общество 13.09.2021 13:48
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13.09.2021 13:48
Жителей Среднеахтубинского района Волгоградской области возмутила ситуация с закрытием трех детских садов в преддверии выборов в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» родители, дошкольные учреждения «Дельфиненок» в Средней Ахтубе, «Елочка» в Краснослободске и еще один детский сад в Суходоле приостанавливают свою работу из-за предстоящих выборов 17 сентября. «Мы, работающие родители, не сможем в пятницу отвести детей в сад. Нам оставлять своих маленьких детей дома одних?», - негодует отец ребенка Роман Баженов. Жителей также беспокоит, что во время пандемии в детские образовательные учреждения будут пускать толпы людей. «Из-за коронавируса мы не можем даже попасть на утренники к своим детям, а в честь выборов администрация разрешила вход всем желающим», - возмущаются жители. Их удивляет, почему администрация не смогла найти другие помещения для таких мероприятий. «В Средней Ахтубе много административных помещений, в которых есть возможность проводить выборы, так зачем создавать неудобства для родителей и подвергать опасности детей?», - задаются вопросом люди.
Между тем, в администрации Среднеахтубинского района в ответ на просьбу прокомментировать данную ситуацию сообщили, что у родителей будет возможность отвести своего ребенка в любой другой ближайший детский сад на время проведения выборов. "Но при этом у ребенка должна иметься справка о здоровье, оформленная 16 сентября", - рассказали в администрации. При этом здесь не стали пояснять, почему для проведения выборов используются именно детские сады, а не другие здания или помещения.
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