



Наталья Лисименко перечислит премию от Волгоградской областной думы Российскому детскому фонду. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в облдуме, заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области сообщила об этом письменно председателю Волгоградской облдумы Александру Блошкину.

«Прошу причитающееся мне единовременное денежное вознаграждение, предусмотренное постановлением Волгоградской областной Думы «О награждении почетным знаком Волгоградской областной Думы «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма», перечислить в Волгоградское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», - написала Наталья Лисименко. Это заявление было приложено в пакете документов о награждении.

В облдуме пояснили, что речь идет о 25 тысячах рублей, которые единовременно выплачиваются награжденным почетным знаком Волгоградской областной думы «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Ранее сообщалось о 50 тысячах рублей , но, как уточнили в региональном парламенте, эта сумма предусмотрена на двоих человек.

Напомним, согласно размещенному на сайте регпарламента проекту, также предложено отметить почетным знаком значительный вклад в развитии законодательства и парламентаризма Волгоградской области председателя Волжской городской думы Дмитрия Ястребова. Ему также положено единовременное денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Как распорядится своей премией Дмитрий Ястребов, неизвестно.



