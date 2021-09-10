Общество

Замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области отдала свою премию детскому фонду

Общество 10.09.2021 20:02
0
10.09.2021 20:02


Наталья Лисименко перечислит премию от Волгоградской областной думы Российскому детскому фонду. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в облдуме, заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области сообщила об этом письменно председателю Волгоградской облдумы Александру Блошкину.
«Прошу причитающееся мне единовременное денежное вознаграждение, предусмотренное постановлением Волгоградской областной Думы «О награждении почетным знаком Волгоградской областной Думы «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма», перечислить в Волгоградское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», - написала Наталья Лисименко. Это заявление было приложено в пакете документов о награждении.
В облдуме пояснили, что речь идет о 25 тысячах рублей, которые единовременно выплачиваются награжденным почетным знаком Волгоградской областной думы «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Ранее сообщалось о 50 тысячах рублей, но, как уточнили в региональном парламенте, эта сумма предусмотрена на двоих человек.
Напомним, согласно размещенному на сайте регпарламента проекту, также предложено отметить почетным знаком значительный вклад в развитии законодательства и парламентаризма Волгоградской области председателя Волжской городской думы Дмитрия Ястребова. Ему также положено единовременное денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Как распорядится своей премией Дмитрий Ястребов, неизвестно.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
10.09.2021 20:33
Общество 10.09.2021 20:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.09.2021 18:38
Общество 10.09.2021 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 16:37
Общество 10.09.2021 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 15:23
Общество 10.09.2021 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 14:36
Общество 10.09.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 13:37
Общество 10.09.2021 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 11:41
Общество 10.09.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 11:36
Общество 10.09.2021 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 08:38
Общество 10.09.2021 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2021 19:07
Общество 09.09.2021 19:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2021 17:51
Общество 09.09.2021 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2021 14:08
Общество 09.09.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2021 13:47
Общество 09.09.2021 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2021 11:20
Общество 09.09.2021 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2021 09:40
Общество 09.09.2021 09:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:33
На территории Волгоградской области продолжается реализация программы модернизации уличного освещенияСмотреть фотографии
20:02
Замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области отдала свою премию детскому фондуСмотреть фотографии
20:00
Роспотребнадзор увеличил квоту на привитых болельщиков на матч волгоградского "Ротора" и "Акрона"Смотреть фотографии
18:38
Клеенки вместо крыш постелили жителям затопленных домов в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
Полного мужчину в синей футболке разыскивают за кражу кошелька под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:52
Только по QR-коду: на матч волгоградского «Ротора» с «Акроном» пустят 500 вакцинированных болельщиковСмотреть фотографии
16:44
Москва создаст первый в России инновационный 5G-полигон на базе Боткинской больницыСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде наградили полицейских за поимку трех разбойников и избившего диджея хулиганаСмотреть фотографии
15:23
В Волгоградской области 28 классов перевели на дистанционку из-за коронавирусаСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
14:36
Замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области получит 50 тысяч рублей за заслугиСмотреть фотографии
14:03
ПСБ откроет три новых региональных центра уличного баскетбола до конца 2021 годаСмотреть фотографии
13:37
Генералы ФСБ и МВД встретились на соревнованиях в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:43
В Волгограде закрыли батутный центр после ЧП с ребенкомСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде поймали 16-летнего водителя, сбежавшего после тарана забора школыСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде появятся новые остановки по требованиюСмотреть фотографии
11:36
Без интриги: в Волгоградской области выбрали председателя Общественной палатыСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде на пешеходном переходе задавили молодую женщинуСмотреть фотографии
11:01
Профессор ВолгГМУ рассказала, чем опасно хорошее питание и почему нельзя есть икру ложкамиСмотреть фотографии
10:29
Депутатов Госдумы в Волгоградской области выберут в магазинах и на почтеСмотреть фотографии
10:20
Бочки с марихуаной изъяли силовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:31
«Кабина всмятку»: мужчина и девушка чудом выжили в жутком ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
В Волгограде сегодня почтят память погибшего министра МЧССмотреть фотографии
08:17
Из речки в Волгоградской области с 5-метровой глубины достали рухнувшую с обрыва «Ниву»Смотреть фотографии
20:53
«Лучше умереть дома»: 81-летняя волгоградка с ковидом два часа ждала транспортировки в больницу на берегу ВолгиСмотреть фотографии
19:23
«Сразу убивают»: бизнес волгоградского предпринимателя закапывают под контролем чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
Потребители города Ленинск Волгоградской области подключены по программе догазификацииСмотреть фотографии
17:51
Волгоградские морги закупили 16 весов для взвешивания труповСмотреть фотографии
17:26
Москвичи-разбойники взяты под стражу в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области дети ходят в школу по затопленному мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 