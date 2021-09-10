Общество 10.09.2021 14:36
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10.09.2021 14:36
Почетным знаком Волгоградской областной думы «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма» наградят Наталью Лисименко и Дмитрия Ястребова. Соответствующий проект, сообщает ИА «Высота 102», размещен на сайте регпарламента. Документ председателю областной думы направлен депутатом Михаилом Струком. В пояснительной записке отмечается значительный вклад заместителя руководителя аппарата губернатора Натальи Лисименко и председателя Волжской городской думы Дмитрия Ястребова в развитии законодательства и парламентаризма Волгоградской области. Награжденным будет выплачено по 50 тысяч рублей за счет статьи «Иные выплаты текущего характера физическим лицам» сметы расходов регпарламента для выплаты единовременного денежного вознаграждения.
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