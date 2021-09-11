



Обозначение знаковых мест, продуктов и городских достопримечательностей по-волгоградски может ввести в ступор неподготовленного туриста. Поэтому в День города редакция ИА «Высота 102» решила вспомнить топонимы, которые используют в своей речи местные жители.

Мамаев курган и центральная набережная являются визитной карточкой нашего города. Но мало кто из туристов знает, что волгоградцы в повседневной речи называют их совсем по-другому. Раньше место на пересечении улиц Советская и Чуйкова возле центральной набережной именовали «квадратом», где тусила молодежь в многочисленных уличных кафе и барах . Сегодня молодые люди называет это место и городскую набережную общим словом «набка». А вот Мамаев курган спустя годы не поменял своего неофициального обозначения. Волгоградцы по-прежнему называют его «мамайкой». «Я на мамайке» для местных означает, что «я нахожусь на Мамаевом кургане».





Знаменитое сооружение на здании речпорта уже долгое время носит прозвище «шайба» из-за своей формы. Однако будьте внимательны! Такое же название имеет пост ГИБДД в Краснооктябрьском районе Волгограда. Поэтому уточняйте, о какой «шайбе» идет речь.





Торговый центр в Ворошиловском районе волгоградцы называют «торгушкой». Сюда местные жители могут посоветовать сходить за покупками или использовать это слово, как ориентир. К примеру, если что-то находится рядом с «торгушкой». О становка кинотеатра «Родина» также имеет свое неофициальное название - «Белый Аист». Такой ресторан раньше находился на пересечении улиц Маршала Рокоссовского и Невская в Волгограде.





Качинский рынок в Дзержинском районе Волгограда коротко именуют «Качей» в честь Качинского военного авиационного училища. Это училище расформировали еще в 1998 году, но это место и рынок до сих пор называют одним словом «Кача».





Раньше возле Центрального рынка существовало питейное заведение, которое жители города прозвали «пупком» из-за очень маленького и узкого помещения. Столиков в нем не было, а только длинная полка вдоль стены, куда помещалась только кружка или тарелка. Сейчас на его месте находится микрофинансовая компания.





С необычными ситуациями сталкиваются и сами горожане в других городах из-за своего «волгоградского сленга». Так, вас не поймут, если вы попросите у продавца пару кило «синеньких » или «сайку» хлеба. «Синенькими» жители Волгоградской области называют баклажаны. А в магазинах Санкт-Петербурга вместо «сайки» волгоградцам могут предложить другое булочное изделие, а не то, что вы имели ввиду.

Отметим, что это только малая часть топонимов и диалектизмов Волгоградской области. Мы составили небольшой словарик из самых популярных волгоградских диалектизмов, чтобы вы смогли познакомиться с некоторыми из них.





Растыка - неуклюжий человек;

Грядушка - спинка;

Сайка хлеба - одна единица хлебобулочного изделия;

Синенькие - баклажаны;

Тутовник - тутовое дерево и его плоды;

Бобки - косточки от вишни, абрикоса, сливы т.д.

Гачи - ноги;

Зенки- глаза;

Кутята - щенки;

Кущари - густые кусты;

Куля - волосы, собранные в пучок;

Под расчет - без сдачи;

Зехер - смешная ситуация;

Колгота - суета;

Фильдеперсовый - красивый.





Пишите в комментарии известные вам топонимы и диалектизмы, которые ассоциируются лично у вас с Волгоградом.













