Авиакомпанию «Победа» обязали вернуть волгоградцу 114 тысяч рублей





Стоимость авиабилетов за несостоявшееся путешествие в Турцию обязали вернуть авиакомпанию "Победа" жителю Волгограда. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, апелляционная инстанция вынесла это решение. Оно вступило в законную силу.

Судом установлено, что в феврале волгоградец приобрел на официальном сайте авиакомпании "Победа" авиабилеты для себя и членов семьи на рейсы "Волгоград-Москва", "Москва-Стамбул" и "Стамбул-Волгоград", общей стоимостью 114 370 рублей. Данные билеты были полностью оплачены при бронировании, с ответчиком был заключен договор воздушной перевозки. До даты вылета супруга истца сломала ногу, что ограничивало ее передвижение и сделало невозможным вылет по медицинским показаниям, в связи с чем истец вынужденно отказался от поездки и аннулировал билеты.

Авиакомпании было направлено заявление на возврат стоимости билетов по причине вынужденного отказа от поездки с нотариально удостоверенной копией медицинской справки. Однако в добровольном порядке денежные средства не возвращены. Мужчина обратился в суд.

Суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении его требований, ссылаясь на то, что последним не представлены надлежащие доказательства вынужденности отказа от авиаперевозки. Мужчина обжаловал указанное решение.

Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, не согласился с выводами суда первой инстанции. Из представленных медицинских документов следует, что заболевание супруги истца имело противопоказания к авиаперелетам. Судебная коллегия пришла к выводу о том, что отказ истца и членов его семьи от авиаперелета являлся вынужденным, что свидетельствует о правомерности и обоснованности исковых требований о взыскании с авиаперевозчика уплаченных за авиабилеты денежных средств. Помимо стоимости билетов, авиакомпания должна возместить волгоградцу расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей.



