Волгоградские аграрии научились месяцами сохранять урожай свежим





Фермер из Среднеахтубинского района собрал более 12 тысяч тонн овощей и бахчевых в специальном хранилище, оборудованном по новой технологии для сохранения свежести на протяжении нескольких месяцев. Урожай переживет зиму в идеальном состоянии – овощевод Павел Чердынцев уверен в этом по опыту прошлого года. Собранный летом 2020 года лук остался в первозданном виде до мая, поздняя капуста – до августа.

Склады для столь долгого хранения оснащены системой принудительной вентиляции и холодильным оборудованием. Модернизацию глава КФХ провел в 2019 году, в 2020 поместил сюда первый урожай, в этом году увеличил объемы хранения. Благодаря введению в эксплуатацию нового орошаемого участка площадью 360 га посевные площади овощных культур выросли на 258 га. В своем хозяйстве Чердынцев также тестирует методы консервации огурцов и арбузов, часть затрат субсидируется.

«Надо отдать должное таким руководителям, которые сегодня думают на несколько лет вперед, инвестируют на несколько лет вперед в продукцию, в оборудование, в новые технологии, – считает депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко. – Они сегодня экспериментируют, идет засолка, идет переработка. И это у нас в Волгограде сегодня реализуется. Посмотрите, какие прекрасные продукты».

Этим летом в Среднеахтубинском районе собрали более 50 тысяч тонн овощей и фруктов, уборочная кампания продолжается – в планах превысить цифру в 100 тысяч тонн урожая. Это десятая часть от объемов устойчивого среднегодового производства в Волгоградской области.