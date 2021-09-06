Ночные заморозки задержатся в Волгоградской области до 8 сентября





Заморозки в регионе прогнозируются синоптиками в ночь на 8 сентября. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликованы Волгоградским ЦГМС. Температура в некоторых районах опустится до 0 и -1 градусов. При этом днем воздух прогреется до +15..+20. Уже в ночь на 9 сентября станет теплее - до +2 градусов.

Между тем, заморозки в Волгограде не ожидаются. Ночью в ближайшие два дня температура воздуха в городе будет от +6 до +9.

Ранее, напомним, в ГУ МЧС Волгоградской области предупреждали о минусовой ночной температуре в некоторых районах региона 6 и 7 сентября.



