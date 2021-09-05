Общество

«Ездить с открытым баком – это безумие»: в Волгограде байкер собирается судиться с продавцом сгоревшего мотоцикла

Общество 05.09.2021 20:23
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05.09.2021 20:23


Обгоревший в апрельском ДТП волгоградец Вячеслав Пономарев собирается подать в суд на продавца мотоцикла, который, как он считает, реализовали с дефектом крышки топливного бака. Продавец – волгоградский мотосалон «Инкомоторс» – отрицает свою причастность к возгоранию байка, ссылаясь на выводы независимого эксперта.
Произошедшая 29 апреля 2021 года авария попала на камеры уличного видеонаблюдения: на кадрах Вячеслав Пономарев выезжает на мотоцикле OMAKS YD-250-2 с улицы 39-й Гвардейской на проспект Ленина. При повороте байк переворачивается, падает на асфальт и почти сразу загорается. Огонь перекинулся на Вячеслава, из-за чего он получил ожоги правой руки, ноги и таза. Байкер пролежал  в больнице №25 несколько недель и до сих пор восстанавливается.
«Я купил мотоцикл в начале апреля и уже после нескольких поездок стал замечать, что бензин подтекает из топливного бака, от меня даже воняло топливом, – рассказал Вячеслав Пономарев ИА «Высота 102». – Я обратился в сервисный центр и попросил исправить это, но мне сказали, что любое вмешательство приведет к потере гарантии на мотоцикл. Меня заверили, что все в порядке, и я стал ездить дальше».

В день ДТП Вячеслав, как обычно, утром поехал на работу – мотоцикл он использовал как рабочую «лошадку». Когда мотоцикл ударился об асфальт, с топливного бака сразу слетела крышка, бензин разлился, попал на горячий мотоцикл и воспламенился, вспоминает Вячеслав.
«Когда я выписался из больницы и немного пришел в себя, то написал претензию в «Инкомоторс» о возврате денег, возмещении вреда и убытков, – пояснил байкер. – Я указал, что крышка была неплотно прижата к баку, запорное устройство крышки было недостаточно зафиксировано, а его конструкция оказалась ненадежной. Мне ответили, что мотоцикл необходимо предоставить на экспертизу, и 19 июля эксперт приехал ко мне в гараж осматривать обгоревший байк».
В своем заключении эксперт Андрей Ермолаев отметил, что, согласно конструкции мотоциклов этой модели, крышка бака с замком плотно не прилегает к горловине для возможности прихода в бак воздуха по мере расходования топлива и сброса избыточного давления и испарений. Из-за обгорания, оплавления и остаточных деформаций крышки и горловины с технической точки зрения объективно не могут быть выявлены производственные дефекты, о которых написал Вячеслав. Зато эксперт пришел к выводу, что крышка могла самопроизвольно открыться из-за того, что водитель мотоцикла некорректно закрыл ее после заправки, то есть не до характерного щелчка.
«Мотоциклисты – народ трусливый, и чтобы я ездил с открытым баком – это безумие, такого просто не могло быть, – заявил пострадавший байкер. – Более того, ни один мотоциклист не станет выезжать, не убедившись, что бак полностью закрыт. Я не согласен с результатами экспертизы и собираюсь через суд доказать, что ответственность за возгорание мотоцикла и мои травмы лежит на салоне, который продал мне некачественный товар».

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