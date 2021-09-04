«Не пройти без сапог»: волгоградцы жалуются на эпичные лужи после дождей





Жители Волгограда и районов области жалуются на огромные лужи вблизи домов и различных учреждений, которые образовались после прошедших в регионе дождей. А вот лужи на улице Чапаева, Гагарина и Кривошлыкова в Урюпинске вполне могут претендовать на звание «чемпионок». Жители города рассказали, что одна из луж подступает прямо к библиотеке, куда не пройдешь без резиновых сапог, и к женской консультации.





Если и вы увидели лужу, которая вас впечатлила, присылайте фото в редакцию ИА «Высота 102». Вместе заставим власти делать свою работу.

Фото Типичный Урюпинск ВК.