«Не пройти без сапог»: волгоградцы жалуются на эпичные лужи после дождей

Общество 04.09.2021 09:17
0
04.09.2021 09:17
Жители Волгограда и районов области жалуются на огромные лужи вблизи домов и различных учреждений, которые образовались после прошедших в регионе дождей. А вот лужи на улице Чапаева, Гагарина и Кривошлыкова в Урюпинске вполне могут претендовать на звание «чемпионок». Жители города рассказали, что одна из луж подступает прямо к библиотеке, куда не пройдешь без резиновых сапог, и к женской консультации.
Если и вы увидели лужу, которая вас впечатлила, присылайте фото в редакцию ИА «Высота 102». Вместе заставим власти делать свою работу.
Фото Типичный Урюпинск ВК.
Реклама
В центре Волгограда изменится схема движения из-за ремонта теплосети04.09.2021 09:26
Общество 04.09.2021 09:26
Искусство выживания: под Волгоградом ввели частичную оплату в бюджетных художках и музыкалках03.09.2021 20:09
Общество 03.09.2021 20:09
Питерский коллекционер привез в Волгоград подлинники Сальвадора Дали03.09.2021 18:00
Общество 03.09.2021 18:00
В Волгограде прошла панихида по погибшим в Беслане03.09.2021 17:53
Общество 03.09.2021 17:53
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Волгоградской области03.09.2021 16:13
Общество 03.09.2021 16:13
Уроки английского языка для начинающих03.09.2021 15:30
Общество 03.09.2021 15:30
Столичную фирму внесли в черный список за сорванный ремонт детсадов в Волгограде03.09.2021 15:10
Общество 03.09.2021 15:10
Профилактический месячник «Безопасную железную дорогу детям» стартовал на Приволжской железной дороге03.09.2021 14:40
Общество 03.09.2021 14:40
Капремонт довел жителей затопленных домов в Волгограде до истерики03.09.2021 14:17
Общество 03.09.2021 14:17
Коронавирус в Волгоградской области унес жизни еще 14 человек03.09.2021 13:39
Общество 03.09.2021 13:39
Волгоградский застройщик получил контракт на третью в городе школу-тысячник03.09.2021 13:11
Общество 03.09.2021 13:11
В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров повысили на 226 рублей03.09.2021 11:23
Общество 03.09.2021 11:23
ОАО «РЖД» приступит к развитию станции Урюпино в Волгоградской области03.09.2021 11:11
Общество 03.09.2021 11:11
«Им бы еще жить и жить»: трагически погибших братьев-спортсменов хоронят в Волгограде03.09.2021 11:10
Общество 03.09.2021 11:10
Завод AB InBev Efes в Волжском установил мебель из переработанного пластика в парке «Новый город»03.09.2021 08:20
Общество 03.09.2021 08:20
Реклама