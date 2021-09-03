В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров повысили на 226 рублей

Общество 03.09.2021 11:23
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03.09.2021 11:23
В Волгоградской области установлен новый прожиточный минимум для различных категорий населения на 2022 год. Соответствующее постановление подписано в администрации региона. В будущем году прожиточный минимум на душу населения составит 10412 рублей, для трудоспособного населения – 11349 рублей, для пенсионеров – 9246 рублей, для детей – 10674 рубля. Для сравнения: в 2021 году величина прожиточного минимума на душу населения составляет 10158 рублей, для трудоспособного населения – 10892 рубля, для пенсионеров – 9020 рублей, для детей – 10414 рубля.
Напомним, с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.
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