«Волгоградэнергосбыт» вернул «Волгоградмелиоводхозу» энергоснабжение и обязал погасить долги

Экономика 01.09.2021 17:01
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01.09.2021 17:01
В ПАО «Волгоградэнергосбыт» состоялось совещание руководства компании с представителями Комитета сельского хозяйства Волгоградской области и ФГБУ «Управление «Волгоградмеливодхоз» на тему задолженности бюджетного учреждения за поставленную электроэнергию.
Накануне, учитывая непрерывный рост задолженности в размере 98,5 млн. руб., ПАО «Волгоградэнергосбыт» был вынужден ввести процедуру ограничения в отношении должника, что привело к отключению насосных станций, снабжающих водой систему мелиорации в Городищенском районе.
Итогом совещания стала договоренность о формировании согласованного сторонами графика погашения долга. Подача энергоресурса возобновлена в полном объеме. Энергетики пошли навстречу ФГБУ, но впредь бесперебойная поставка ресурсов невозможна без своевременной оплаты. И зависит это в том числе от платежной дисциплины конечных потребителей.
«Как гарантирующий поставщик мы обеспечиваем взаиморасчеты между поставщиками и потребителями электроэнергии, и если ресурс был поставлен, то его необходимо оплатить, – отметил по итогам встречи генеральный директор ПАО «Волгоградэнергосбыт» Дмитрий Кауль, – Мы не являемся кредитной организацией и не можем принимать на себя долги неплательщиков. Впереди осенне-зимний период повышенных нагрузок, и на кону стоят комфорт и безопасность жителей Волгоградского области, поэтому платежная дисциплина потребителей – сегодня главная задача для всех представителей отрасли».
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com
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