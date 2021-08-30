Почти 1 миллион рублей штрафов собрали с любителей природы в Волгоградской области





В связи с высокой пожарной опасностью в волгоградском регионе режим ограниченного доступа в леса граждан и въезда в них транспортных средств продлëн до 20 сентября.

По информации облкомприроды, эта мера обусловлена сохраняющейся угрозой возникновения лесных и ландшафтных пожаров и вводится в целях недопущения развития негативной лесопожарной обстановки. С начала года на территории Волгоградской области зарегистрированы 32 лесных пожара на площади 456 га; угрожавшие лесным насаждениям ландшафтные пожары оперативно ликвидированы на площади свыше 790 га. В тушении было задействовано более 250 единиц техники и 700 человек личного состава лесопожарных формирований.

С целью профилактики возгораний в лесничествах региона с начала текущего года проведены 12 116 рейдов: за нарушения правил пожарной безопасности в лесах составлено почти 300 административных протоколов в отношении граждан, должностных и юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила более 915 тысяч рублей.



