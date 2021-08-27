Уволился начальник УМВД Волжского





Начальник УМВД России по Волжскому Юрий Хонин уволился со службы. Полковник полиции написал рапорт об отставке в связи с достижением выслуги лет, дающей право на пенсию. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что в органах внутренних дел он проработал почти 30 лет.

Исполняет обязанности начальника УМВД по Волжскому пока его заместитель Александр Числов, начальник полиции.

Напомним, ранее в ГУ МВД по Волгоградской области заявляли о проведении проверки достоверности размещенных в сети интернет сведений о ДТП, якобы совершенном 19 июля 2021 года начальником УМВД России по Волжскому, полковником полиции Юрием Хониным. Проведение проверки поручено подразделению собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. В ведомстве заявляли, что в случае подтверждения данных сведений сотрудник ОВД будет уволен и привлечен к установленной законом ответственности. О результатах проверки не сообщалось.



