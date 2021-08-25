В Волгоградской области утонул 11-летний мальчик





В Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне пропал 11-летний житель поселка Береславка. Со слов родителей мальчика около 13 часов дня он отпросился погулять, сообщив, что будет кататься на велосипеде по поселку, однако к вечеру не вернулся. На берегу притока Береславского водохранилища - реки Самородная - были обнаружены личные вещи подростка. К поисковым мероприятиям незамедлительно подключились спасательные службы.





Тело мальчика нашли в водоеме. Вероятной причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления.

Установлено, что семья, где воспитывался подросток, характеризуется положительно, на учете в органах системы профилактики не состоит.

Фото: СУ СК по Волгоградской области.