



Специалисты компании «Мостдорсервис» из Рудни выехали на обрушившийся под перегруженным грузовиком мост в Елани для оценки ущерба и разработки проекта по ремонту объекта. Информацию о сроке начала работ в администрации Еланского муниципального района пока не озвучили.

Мост через реку Елань был построен в советское время хозспособом. Его конструктивные особенности изначально не предполагали проезда тяжелых автомобилей, в частности, груженых фур. В 2020 году местная администрация установила для транспорта весовое ограничение в 10 тонн – после ремонта оно останется.

На время реконструкции мост полностью закрыт для проезда автомобилей. Легковой транспорт перенаправлен по так называемому «нижнему» мосту и переправе между улицами Волгоградская и Камышинская. Остальные машины пущены в объезд через села Журавка и Вязовка и поселок Большой Морец. Маршрут рейсового автобуса «Терса – Елань» также изменен.

«Сегодня утренний автобус дошел со стороны Терсы до моста, затем люди на другой стороне пересели в подошедший автобус и были доставлены до автовокзала, – сообщил директор МУП «Автоколонна «Еланская» Владимир Демьянов. – Так же он будет ходить весь сегодняшний день. Уже завтра планируется пустить автобус со стороны Терсы до закрытого моста, затем по проселочной дороге до тока бывшего колхоза им. Коминтерна, по направлению на хутор Красный. Затем по асфальтированной дороге – до автовокзала».

Частичное обрушение моста через Елань в рабочем поселке Елань произошло в понедельник, 23 августа, около 15.00. В нарушение весовых ограничений на переправу въехал грузовой автомобиль с щебнем из Краснодарского края. Под фурой обвалился участок моста, грузовик провалился в яму. 44-летний водитель был доставлен в Еланскую ЦРБ, и после медицинского осмотра отказался от госпитализации . Полиция проводит проверку.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.