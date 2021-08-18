Экономика

«Росгосстрах»: самые редкие выплаты по ОСАГО — за поврежденные ларьки, заборы и животных

Экономика 18.08.2021 09:36
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18.08.2021 09:36


Почти 115,5 тыс. страховых случаев по ОСАГО урегулировал «Росгосстрах» за 6 месяцев этого года. Около 97% заявлений пришлось на ущерб транспортным средствам. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе страховой компании, в подавляющем большинстве случаев ДТП происходило при участии двух автомобилей, реже — трех и более.
По количеству страховых случаев в «автогражданке» лидируют города-миллионики: больше всего заявлений от клиентов было принято в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани. Меньше всего заявлений поступило от владельцев автотранспорта из Республики Алтай и Адыгеи. Средняя выплата по ОСАГО за первое полугодие составила 62 тыс. рублей.
«Среди факторов, влияющих на аварийность в регионах, — интенсивность движения, развитость дорожно-транспортной инфраструктуры, количество населенных пунктов, плотность населения, — комментирует ситуацию руководитель Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Илья Крайнов. — Если ДТП происходит в черте города, чаще всего автомобиль получает незначительные повреждения. За городом ДТП происходят реже, но страховые выплаты по ним заметно больше».
На выплаты, связанные с травматизмом водителей, пассажиров и пешеходов, пришлось более 2,2% заявлений. Средняя сумма страхового возмещения по ним — 199 тыс. рублей. Чаще всего тяжелые последствия для людей возникают в ДТП при лобовых столкновениях, опрокидывании автомобилей после удара, столкновении легковых и грузовых транспортных средств, а также в авариях с участием мотоциклистов.
Как пояснил Илья Крайнов, по статистике события с травматизмом и смертельным исходом, значительным ущербом автомобилю, как правило, происходят на скоростных трассах, в ночное время. Причина — несоблюдение скоростного режима или нарушение правил дорожного движения — обгоны, выезд на встречную полосу; усталость, а порой и сон водителя. В условиях города подобные ситуации наблюдаются чаще на перекрёстках при грубых нарушениях ПДД — выезде на красный сигнал светофора, при повороте со второго ряда, несоблюдении скоростного режима. Также в последнее время в качестве причины аварий указывается и «рассеянное внимание» водителя — разговор и переписка по телефону, просмотр фильмов и т.д.
Чуть менее 1% урегулированных страховых случаев в «автогражданке» пришлось на возмещение ущерба имуществу после наезда на препятствия — например, на забор, ларек, склад и т.п. Средняя выплата по ним составила 46 тыс. рублей.
Более 70 страховых случаев по ОСАГО за полгода было заявлено клиентами «Росгосстраха» после столкновения с животными. И если в городах под колеса попадают в основном собаки, то в сельской местности — это коровы, реже овцы и лошади. На трассах рядом с лесом чаще всего происходит столкновение с дикими животными, обычно — с лосями.
Напомним, ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».
На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания.

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