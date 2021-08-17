



Свыше 44 тысяч педагогов в Волгоградской области сделали прививку от коронавируса, сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения. Таким образом, защиту от COVID-19 получили более 70% от общего числа сотрудников образовательной сферы.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, работники детсадов, школ, вузов, учреждений дополнительного образования должны получить первую дачу вакцины до 30 августа. Второй укол сотрудникам следует сделать до 30 сентября.

Между тем, по данным комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области, через две недели за парты 1,4 тысяч учебных заведений сядут почти 400 тысяч школьников и студентов. Выездные комиссии уже проверили готовность школ, лицеев и гимназий региона. Педагогические коллективы в полном составе в плановом порядке готовятся к началу занятий и встрече с учащимися.