Грузовой поезд наехал на легковушку в Волгоградской области

Происшествия 17.08.2021 14:09
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17.08.2021 14:09
Водитель легкового автомобиля "Ford Focus" пострадал в ДТП с грузовым поездом в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы Приволжской железной дороги, столкновение на 318 км железнодорожного переезда Кривомузгинский – Мариновка в Калачевском районе произошло сегодня в 10:16.
По предварительной информации, водитель иномарки выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет. Пострадавшего госпитализировали.
В УТ МВД России по ПФО сообщили, что проверку по факту ДТП проводят сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте. Известно, что в этом происшествии пострадал житель Волгоградской области 1957 года рождения. По данным ведомства, задержка движения поездов составила около 30 минут.В настоящий момент все восстановлено.
Фото: УТ МВД России по ПФО
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