Расследования

Глава турфирмы в Волгограде идет под суд за обман 36 клиентов

Расследования 16.08.2021 11:54
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16.08.2021 11:54


По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере предстанет перед судом в Волгограде 36-летняя руководитель туристической фирмы. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщине грозит до 10 лет лишения свободы за обман 36 человек с целью хищения у них 2,5 миллиона рублей.
Следствием установлено, что обвиняемая, являясь фактическим руководителем туристической фирмы, с февраля по октябрь 2018 года получала от граждан денежные средства за бронирование и организацию туристических туров по России, в Египет и Турцию. Однако фактически полученными деньгами она распоряжалась по своему усмотрению, не перечисляя средства туроператорам. Свою вину фигурантка уголовного дела не признает. 
Расследование проводила СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгограда посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Дело рассмотрит Дзержинский районный суд.

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