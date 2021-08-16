Прокуратура из-за ковида рекомендует волгоградцам жаловаться письменно





В целях предупреждения распространения коронавируса прокуратура Волгоградской области рекомендует гражданам обращаться с жалобами бесконтактным способом - в Интернет-приемную, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

Интернет-приемная доступна на официальном сайте прокуратуры Волгоградской области. Обращения также можно направить почтой или через ящик для приема корреспонденции.

Напомним, что с 30 июля из-за распространения COVID не проводят прием граждан судебные приставы. УФССП по Волгоградской области рекомендует жителям писать письма и опускать их в специальный ящик для обращений.



