Прокуратура из-за ковида рекомендует волгоградцам жаловаться письменно

Общество 16.08.2021 11:05
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16.08.2021 11:05
В целях предупреждения распространения коронавируса прокуратура Волгоградской области рекомендует гражданам обращаться с жалобами бесконтактным способом - в Интернет-приемную, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.
Интернет-приемная доступна на официальном сайте прокуратуры Волгоградской области. Обращения также можно направить почтой или через ящик для приема корреспонденции.
Напомним, что с 30 июля из-за распространения COVID не проводят прием граждан судебные приставы. УФССП по Волгоградской области рекомендует жителям писать письма и опускать их в специальный ящик для обращений.
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