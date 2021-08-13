Экономика

Регистрация малого предприятия через «Тинькофф» в Волгограде

Экономика 13.08.2021 19:09 Реклама
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13.08.2021 19:09 Реклама


Открыть предприятие в России несложно. Однако, потратив много лишнего времени и нервов, можно совершить массу ошибок  на этом пути. Избежать этой участи поможет обращение к специалисту.
Способы подачи заявления на регистрацию
Подать заявление на регистрацию ИП в Волгограде можно через
· обращение в регистрирующий орган Федеральной налоговой службы; (ФНС), к которому относится юридический адрес будущего предприятия
· государственный многофункциональный центр (МФЦ);
· единый портал «Госуслуг».
При первом способе скорость официальной регистрации или отказа будет, несомненно, быстрее, но придется уплатить пошлину в размере четырех тысяч рублей. Во всех остальных случаях регистрация бесплатна.
При подаче заявления необходимы  документы:
· решение об учреждении организации;
· договор учредителей (для ООО в случаях, если учредителей несколько);
· устав организации.
Полный перечень документов зависит от выбранной деятельности предприятия в соответствии с ОКВЭД.
Оформление документов должно быть в строгом соответствии с федеральными нормами. Любая ошибка может привести к отказу в регистрации и потере времени. Именно поэтому за помощью лучше обратиться к профессионалам. При этом законодательство не запрещает подачу заявления через доверенное лицо.
Услуги «Тинькофф» по регистрации предприятия
«Тинькофф» оказывает посреднические услуги по регистрации ИП и ООО. Заказчик получает фирму «под ключ», не думая о вероятности отказа в регистрации.
Банк регистрирует компании абсолютно бесплатно при условии, что в дальнейшем её расчётный счёт будет открыт именно в «Тинькофф».
Напомним, по закону в течение 4 месяцев после официальной регистрации должен быть открыт расчётный счёт и на него внесён уставной капитал.
По желанию клиента банк может сразу отправить заявление на применение упрощенной системы налогообложения.
Также «Тинькофф» предоставляет бесплатные консультации по кодам ОКВЭД.  

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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