Регистрация малого предприятия через «Тинькофф» в Волгограде





Открыть предприятие в России несложно. Однако, потратив много лишнего времени и нервов, можно совершить массу ошибок на этом пути. Избежать этой участи поможет обращение к специалисту.

Способы подачи заявления на регистрацию

Подать заявление на регистрацию ИП в Волгограде можно через

· обращение в регистрирующий орган Федеральной налоговой службы; (ФНС), к которому относится юридический адрес будущего предприятия

· государственный многофункциональный центр (МФЦ);

· единый портал «Госуслуг».

При первом способе скорость официальной регистрации или отказа будет, несомненно, быстрее, но придется уплатить пошлину в размере четырех тысяч рублей. Во всех остальных случаях регистрация бесплатна.

При подаче заявления необходимы документы:

· решение об учреждении организации;

· договор учредителей (для ООО в случаях, если учредителей несколько);

· устав организации.

Полный перечень документов зависит от выбранной деятельности предприятия в соответствии с ОКВЭД.

Оформление документов должно быть в строгом соответствии с федеральными нормами. Любая ошибка может привести к отказу в регистрации и потере времени. Именно поэтому за помощью лучше обратиться к профессионалам. При этом законодательство не запрещает подачу заявления через доверенное лицо.

Услуги «Тинькофф» по регистрации предприятия

«Тинькофф» оказывает посреднические услуги по регистрации ИП и ООО. Заказчик получает фирму «под ключ», не думая о вероятности отказа в регистрации.

Банк регистрирует компании абсолютно бесплатно при условии, что в дальнейшем её расчётный счёт будет открыт именно в «Тинькофф».

Напомним, по закону в течение 4 месяцев после официальной регистрации должен быть открыт расчётный счёт и на него внесён уставной капитал.

По желанию клиента банк может сразу отправить заявление на применение упрощенной системы налогообложения.

Также «Тинькофф» предоставляет бесплатные консультации по кодам ОКВЭД.





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