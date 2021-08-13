В Садах Придонья отметили престольный праздник храма

Общество 13.08.2021 11:39
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13.08.2021 11:39
12 августа 2021 года, в день памяти святого мученика Иоанна Воина, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил Божественную литургию в храме Иоанна Воина в поселке Сады Придонья. Об том ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
На праздничном богослужении собрались сотрудники компании «Сады Придонья», учащиеся Воскресной школы, многочисленные прихожане.
В честь праздника был организован крестный ход вокруг храма. По окончании богослужения Владыка обратился к прихожанам с проповедью, в которой поздравил собравшихся с престольным праздником, поблагодарил всех за совместную молитву и напомнил о том, что значит пребывать в любви и как важно помнить об этом.
«При всей своей земной силе, богатстве, социальном положении мы очень немощны. Но Бог нас таких несовершенных не бросает, любит, жалеет, бесконечно прощает, – отметил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. – Только от нас зависит, сможем ли мы раскрыть свое сердце для бескорыстной любви, без остатка разделив все заботы, тяготы ближних».
По словам Владыки, примером такой любви служит подвиг Иоанна Воина. И каждый может черпать, словно из ручья, необходимый образ для своих поступков, своего совершенствования.
«Святого мученика Иоанна Воина издавна почитают как великого помощника в скорбях, а Петр I считал святого покровителем всего русского воинства, – сказал настоятель храма отец Анатолий. – Мы очень рады, что все больше людей посещают наш храм, причем подрастающее поколение интересуется историей его создания, с уважением относится к подвигу Иоанна Воина».
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