Общество

В Садах Придонья отметили престольный праздник храма

Общество 13.08.2021 11:39
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13.08.2021 11:39


12 августа 2021 года, в день памяти святого мученика Иоанна Воина, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил Божественную литургию в храме Иоанна Воина в поселке Сады Придонья. Об том ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
На праздничном богослужении собрались сотрудники компании «Сады Придонья»,  учащиеся Воскресной школы, многочисленные прихожане. 
В честь праздника был организован крестный ход вокруг храма. По окончании богослужения Владыка обратился к прихожанам с проповедью, в которой поздравил собравшихся с престольным праздником, поблагодарил всех за совместную молитву и напомнил о том, что значит пребывать в любви и как важно помнить об этом.  
«При всей своей земной силе, богатстве, социальном положении мы очень немощны. Но Бог нас таких несовершенных не бросает, любит, жалеет, бесконечно прощает, – отметил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Только от нас зависит, сможем ли мы раскрыть свое сердце для бескорыстной любви, без остатка разделив все заботы, тяготы ближних».
По словам Владыки, примером такой любви служит подвиг Иоанна Воина. И каждый может черпать, словно из ручья, необходимый образ для своих поступков, своего совершенствования. 
«Святого мученика Иоанна Воина издавна почитают как великого помощника в скорбях, а  Петр I считал святого покровителем всего русского воинства, – сказал настоятель храма отец Анатолий.Мы очень рады, что все больше людей посещают наш храм, причем подрастающее поколение интересуется историей его создания, с уважением относится к подвигу Иоанна Воина». 

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