В Садах Придонья отметили престольный праздник храма





12 августа 2021 года, в день памяти святого мученика Иоанна Воина, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил Божественную литургию в храме Иоанна Воина в поселке Сады Придонья. Об том ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

На праздничном богослужении собрались сотрудники компании «Сады Придонья», учащиеся Воскресной школы, многочисленные прихожане.

В честь праздника был организован крестный ход вокруг храма. По окончании богослужения Владыка обратился к прихожанам с проповедью, в которой поздравил собравшихся с престольным праздником, поблагодарил всех за совместную молитву и напомнил о том, что значит пребывать в любви и как важно помнить об этом.

«При всей своей земной силе, богатстве, социальном положении мы очень немощны. Но Бог нас таких несовершенных не бросает, любит, жалеет, бесконечно прощает, – отметил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. – Только от нас зависит, сможем ли мы раскрыть свое сердце для бескорыстной любви, без остатка разделив все заботы, тяготы ближних».

По словам Владыки, примером такой любви служит подвиг Иоанна Воина. И каждый может черпать, словно из ручья, необходимый образ для своих поступков, своего совершенствования.

«Святого мученика Иоанна Воина издавна почитают как великого помощника в скорбях, а Петр I считал святого покровителем всего русского воинства, – сказал настоятель храма отец Анатолий. – Мы очень рады, что все больше людей посещают наш храм, причем подрастающее поколение интересуется историей его создания, с уважением относится к подвигу Иоанна Воина».