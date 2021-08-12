Клиенты ВТБ в Волгограде смогут получить электронные закладные при покупке квартир

Экономика 12.08.2021 13:02 Новости компаний
0
12.08.2021 13:02 Новости компаний
ВТБ начинает выдачу электронных закладных клиентам при покупке готовых объектов недвижимости. Сервис функционирует при методологической поддержке ДОМ.РФ, его задача – сократить время оформления ипотеки и перевести сделку в цифровой формат без необходимости посещения офисов Росреестра и МФЦ. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, на первом этапе проект запущен в 18 регионах России и будет масштабирован на всю страну до конца года.
В рамках ипотечной сделки ВТБ сформирует для клиента необходимый пакет документов, который теперь будет включать и закладную в цифровом виде. Документы будут подписываться цифровой подписью участников сделки. После этого банк направит их в Росреестр, который проведет регистрацию ипотеки и выпуск электронной закладной. На финальном этапе для учета и хранения она будет передана в ВТБ Специализированный депозитарий.
После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимет обременение с залога, а запись о смене владельца объекта жилой недвижимости будет автоматически изменена в Росреестре. После этого клиент сможет свободно распоряжаться недвижимостью.
«ВТБ в рамках стратегии переводит все продукты и сервисы в цифровой формат. Особенно актуальным в связи с пандемией это стало для ипотеки. В прошлом году мы первыми на рынке представили сервис выдачи онлайн-ипотеки на первичном рынке недвижимости, в этом году мы существенно упрощаем процесс оформления сделок на вторичном рынке. Выдача клиентам электронных закладных сократит время проведения сделки и отменит необходимость посещения Росреестра и МФЦ. В сентябре мы планируем в два раза увеличить перечень регионов с таким сервисом, а к концу года масштабировать технологию на всю страну. В дальнейшем мы хотим предложить клиентам оформление электронных закладных уже и при покупке квартир в новостройках», – комментирует начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.
«Как Институт развития мы заинтересованы в развитии рынка ипотеки с помощью перехода банков на электронные закладные, их использование существенно упрощает процесс сопровождения ипотечного кредита, и, конечно, секьюритизации. При содействии ДОМ.РФ банку ВТБ одному из первых удалось организовать работу всех сервисов и начать масштабный выпуск электронных закладных в рамках своей филиальной сети. Мы рассчитываем, что все банки в скором времени перейдут на новую технологию. ДОМ.РФ готов оказывать участникам рынка методологическую поддержку, делиться опытом и помогать в решении нестандартных кейсов, с которыми могут сталкиваться кредиторы на старте», - отметил управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак.
Сегодня сервис уже доступен клиентам ВТБ в Ленинградской области, Мурманске, Перми, Уфе, Екатеринбурге, Волгограде, Владимире, Тюмени, Республике Карелия (г. Петрозаводск), Ханты-Мансийском автономном округе, Нижнем Новгороде, Калининграде, Калуге, Воронеже, Орле, Амурской области, Ямало-Ненецком автономном округе (г. Салехард), Иркутске, Туле, Красноярске.
Напомним, ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам семи месяцев 2021 года клиенты банка совершили 193,5 тысячи сделок более чем на 602 млрд рублей.
Реклама
Банк «Открытие» стал лауреатом международной финансовой премии World Economic Magazine Awards12.08.2021 15:47
Экономика 12.08.2021 15:47
Клиенты ВТБ в 1,5 раза нарастили траты в детских магазинах после получения «школьных» выплат12.08.2021 10:25
Экономика 12.08.2021 10:25
ВТБ вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП11.08.2021 13:20
Экономика 11.08.2021 13:20
Банк «Открытие» выступил партнером «Всероссийского дня поля – 2021»11.08.2021 12:49
Экономика 11.08.2021 12:49
ВТБ повышает доходность по вкладам до 7,5% годовых11.08.2021 10:17
Экономика 11.08.2021 10:17
Банк «Открытие» запустил новую модель тарификации по конверсионным валютным операциям для МСБ10.08.2021 14:45
Экономика 10.08.2021 14:45
Больше половины клиентов ВТБ переводят деньги на благотворительность – данные опроса10.08.2021 09:51
Экономика 10.08.2021 09:51
«Волгоградэнергосбыт» напомнит о передаче показаний10.08.2021 09:19
Экономика 10.08.2021 09:19
Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам первого полугодия 2021 года достигла 38 млрд рублей09.08.2021 17:05
Экономика 09.08.2021 17:05
ВТБ рефинансирует каждую вторую ипотеку в стране09.08.2021 15:14
Экономика 09.08.2021 15:14
Банк «Открытие»: платина под сильным давлением09.08.2021 12:48
Экономика 09.08.2021 12:48
«Метр квадратный»: средняя ставка по ипотеке может вырасти до 9% к концу года09.08.2021 10:55
Экономика 09.08.2021 10:55
Предприниматели – клиенты банка «Открытие» могут оставить кредитную заявку через мобильное приложение09.08.2021 10:53
Экономика 09.08.2021 10:53
Волгоградская область заняла 67-ое место в РФ в рейтинге доходов населения08.08.2021 14:49
Экономика 08.08.2021 14:49
Банк «Открытие»: разнонаправленные тренды повысят волатильность нефти06.08.2021 19:47
Экономика 06.08.2021 19:47
Реклама