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«Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел»

Телеком 11.08.2021 11:41 Новости компаний
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11.08.2021 11:41 Новости компаний


Национальный провайдер цифровых услуг и сервисов компания «Ростелеком» оборудовала IP-камерами облачного видеонаблюдения 345 салонов розничной сети обувных магазинов «Юничел», которые находятся в разных регионах страны: от Северо-Западного федерального округа до Дальнего Востока. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Сегодня в магазинах одного из крупнейших российских производителей обуви работает более 500 видеокамер. Цифровые устройства фиксируют происходящее и передают видеозаписи в облачное хранилище «Ростелекома» круглосуточно семь дней в неделю. Система позволяет записывать и просматривать архив видеозаписей за период от 7 до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану), экспортировать видео и стоп-кадры в форматах AVI или JPG, настраивать доступ сотрудников к сервису в зависимости от уровня прав. Одно из главных преимуществ облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» - возможность просмотра изображения с камер в режиме реального времени с любого устройства (персонального компьютера, планшета, ноутбука, смартфона) из любой точки мира, где есть интернет.
«Бренд “Юничел” представлен более чем в 250 городах России. Из-за широкой географии компании и удаленности ряда магазинов управление всей системой — сложный и трудоемкий процесс. Облачное видеонаблюдение от “Ростелекома” позволяет держать ситуацию под контролем, правильно принимать решения, оперативно оценивать работу персонала и анализировать коммерческую успешность той или иной торговой точки, наблюдая за трафиком покупателей. Конечно, важны и вопросы безопасности, которые также решаются с помощью камер. Благодаря тому, что доступ к сервису можно получить с любого устройства, региональные руководители и управляющие находятся в курсе текущей ситуации в режиме реального времени в любом магазине», — сказала руководитель сети обувных магазинов «Юничел» Екатерина Железнякова.
По желанию заказчика услуга облачного видеонаблюдения может быть дополнена рядом дополнительных опций, например, функцией видеоаналитики для распознавания лиц, отслеживания длины очередей, создания тепловых карт.
«Компания “Ростелеком” по данным экспертного агентства TelecomDaily является лидером российского рынка в сегменте облачного видеонаблюдения. Этот сервис  —не просто видеокамера и устройство хранения. Мы предлагаем программный ИТ-комплекс, который позволяет посмотреть видеозапись в любой точке мира. Он также обладает продвинутыми функциями видеоаналитики при невысокой и очень конкурентной цене. Наше решение “умнеет” каждый день по мере добавления новых опций. Мы рады, что уже около четырехсот компаний Южного Урала оценили удобство нашего сервиса», — отметил директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев.
Работа по подключению магазинов «Юничел» к облачному видеонаблюдению продолжается. В 2021 году «Ростелеком» планирует установить еще 250 IP-камер в магазинах во Владивостоке, Далматово, Орске, Улан-Удэ, Шадринске и других населенных пунктах.

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