Экономика

ВТБ повышает доходность по вкладам до 7,5% годовых

Экономика 11.08.2021 10:17 Новости компаний
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11.08.2021 10:17 Новости компаний


ВТБ с 11 августа повышает базовые процентные ставки по двум вкладам на сроки 6 и 18 месяцев - на 0,39 п.п. по вкладу «Новое время» и на 1,39 п.п. по вкладу «История успеха». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, максимальная доходность составит до 7,5% годовых. 
Доходность по вкладу «Новое время» повышается до 5,5% годовых (с ежемесячной капитализацией процентов) при открытии в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания. Срок размещения составляет полгода (181 день). Если депозит открывается в офисе банка, доходность составит 5,3%. За счет подключения опции «Сбережения» к Мультикарте можно увеличить доходность продукта на 1 п.п. – до 6,5% или 6,3% годовых соответственно. С учетом акции «Время – деньги», действующей до 31 августа, при размещении в банке новых средств доход по депозиту возрастает еще на 1 п.п. и достигнет 7,5% годовых при открытии в дистанционных каналах и 6,5% - в отделении.
По вкладу «История успеха» со сроком до 18 месяцев (548 дней) доходность вырастет до 6,5% годовых с учетом капитализации процентов, если при его открытии клиент воспользуется ВТБ Онлайн или устройством самообслуживания. При размещении средств в отделении банка она составит 6,31% годовых. Еще на 1 п.п. она увеличивается при выборе опции «Сбережения» к Мультикарте по программе лояльности – до 7,5% или 7,31% годовых соответственно.
«На фоне резкого роста ключевой ставки ЦБ мы первым среди крупнейших банков начинаем раунд повышения ставок по классическим депозитам. Понимая предпочтения наших клиентов, мы решили повысить доходность по самым популярным сберегательным продуктам – на срок полгода и полтора года. Теперь по каждому из этих вкладов можно получить максимальный доход до 7,5% годовых. Оба предложения будут одинаково актуальными как для новых, так и для действующих клиентов и позволят с выгодой разместить свои средства на любой комфортный срок», — комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
При открытии вклада «Новое время» в дистанционных каналах — в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания — минимальная сумма размещения составляет 1 тысяча рублей, при обслуживании в отделении — 30 тысяч рублей. По депозиту «История успеха» стартовая сумма установлена на уровне 30 тысяч рублей. Операции по пополнению и частичному снятию средств с обоих вкладов не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет вклада или на мастер-счет в зависимости от выбора клиента.

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