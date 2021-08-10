Торопиться не надо: Минобрнауки РФ может наказать ректора ВГАФК за "драконовский" приказ о вакцинации
Общество 10.08.2021 19:21
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10.08.2021 19:21
Приказ ректора Волгоградской государственной академии физической культуры Виктора Якимовича о вакцинации сотрудников и студентов может стать неактуальным в связи с принятыми сегодня на федеральном уровне решениями. Как сообщает ИА «Высота 102», 27 июля Виктор Якимович издал приказ о вакцинации сотрудников и студентов. В документе говорится, что те сотрудники академии, которые не представили сведения о вакцинации первым компонентом, будут отстранены от работы с 31 августа 2021 года, а тех, кто не привился вторым компонентом, отстранят от работы с 1 октября 2021 года. Ректор собирался отстранять и студентов от учебы – с 16 сентября тех, кто не предоставил сведения о вакцинации первым компонентом, и с 1 октября - тех, кто не привился вторым. Исключения предусмотрены только для тех, кто предоставит документы о медицинских противопоказаниях.
При этом на сайтах других волгоградских вузов о таких «драконовских» мерах не сообщается. Так, в ВолГУ приглашают всех ЖЕЛАЮЩИХ привиться от коронавируса 13 августа в медицинский кабинет. Призыв пройти вакцинацию содержится в информации, опубликованной на сайте Волгоградского государственного аграрного университета. Сертификата о прививке не требовали при заселении в общежития Волгоградского государственного технического университета.
Между тем, ректору ВГАФК придется, скорее всего, отменять свой приказ о санкциях в отношении студентов, которые не захотят прививаться. Так, сегодня на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» ректоры ведущих вузов страны поддержали отказ об обязательной вакцинации студентов. Минобрнауки выпустит на этот счет соответствующие рекомендации.
Отсутствие прививки не должно быть основанием для ограничений, подчеркнул заместитель министра Дмитрий Афанасьев. По его словам, позиция ведомства заключается в добровольности вакцинации, которая является одним из необходимых инструментов профилактики распространения COVID-19.
«Мы опираемся на здравый смысл, опыт и диалог, который ведем с сообществом. Отсутствие прививки не является основанием недопуска в кампус или общежитие. И тем более не допустимы эксцессы. По каждому мы будем проводить проверку, у нас работает «горячая линия». В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничения, будем не просто разъяснять, а принимать административные решения», — сказал замминистра.
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