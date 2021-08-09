Грузовой теплоход врезался в ворота шлюза ВДСК под Волгоградом

Происшествия 09.08.2021 21:44
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09.08.2021 21:44
Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по факту навала грузового теплохода на ворота шлюза Волго-Донского судоходного канала в Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.
Предварительно установлено, что сегодня утром грузовой теплоход «Пола Анастасия», следовавший рейсом Астрахань-Ростов, при выходе в верхний бьеф из шлюза № 5 совершил навал кормой на рабочие двустворчатые ворота шлюза № 5 ВДСК им. В.И. Ленина. Этот шлюз находится в Светлоярском районе Волгоградской области.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет, угрозы окружающей среде не зафиксировано.
Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото из архива «Высоты 102»
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