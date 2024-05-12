Два опасных погодных явления наблюдаются в Волгоградской области

На территории Волгоградской области в течение дня 12 мая наблюдаются два опасных погодных явления, которые могут спровоцировать стихийные бедствия с нанесением ущерба. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, непосредственно в Волгограде и в отдельных районах области до 16.00 сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости леса.

При этом в регионе наблюдается сильный ветер порывами до 15-20 м/с. Предупреждение сохраняется до 18.00 12 мая. В Волгоградской области из-за совокупности этих двух явлений действует оранжевый уровень погодной опасности.

Отметим, что Гидрометцентр при этом не сообщает о заморозках, которые, вероятно, отступили от региона.