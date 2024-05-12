План «Ковер» вводили в аэропорту Волгограда 12 мая

Сегодня, 12 мая, в аэропорту Волгограда вводился план «Ковер», который означает режим закрытого неба. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident, сигнал о том, что в 03.25 органом ПВО объявлен план «Ковер» поступил от диспетчера службы организации перевозок.

В волгоградском аэропорту сообщили, что с 5 утра все рейсы уже выполняются в штатном режиме.

Напомним, что сегодня ночью в Волгоградской области силами ПВО был сбит один беспилотник. В результате падения БПЛА произошло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожар оперативно ликвидировали. Жертв и разрушений нет.