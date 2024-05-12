Двое детей и трое взрослых пострадали от укусов змей в Волгоградской области

В Волгоградской области зафиксированы случаи нападения змей на людей. С начала сезона медицинская помощь была оказана 5 пациентам, в их числе двое детей и трое взрослых, сообщили V102.RU в региональном Центре острых отравлений.

- В настоящее время лечение в стационаре проходят один взрослый и один ребенок, их жизни ничего не угрожает, - уточнили специалисты.

Как правило, помощь врачей требуется после укуса гадюки – одной из самых распространенных ядовитых змей на территории нашего региона.

Напомним, что недавно в Урюпинске от нападения гадюки пострадал 15-летний подросток. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. Ребенок был госпитализирован, прошел лечение в стационаре и уже выписан.

Токсикологи напоминают, что встреча с ядовитыми змеями может произойти при выезде на природу, дачу или в сельскую местность. При укусе гадюки нужно оказать пострадавшему первую помощь, но делать это надо правильно.

Первая помощь при укусе гадюки:

- Нужно попытаться быстро удалить яд из ранки. Если есть травмы или повреждения слизистых оболочек рта, то высасывать яд не надо. Для этого можно выдавливать пальцами кровь из ранки.

- Место укуса нужно обработать антисептическим раствором на водной основе (перекись водорода, одеколон). Не прижигать. После обработки наложить повязку.

- Укушенную конечность необходимо иммобилизировать. На ногу рекомендуется наложить шину, а руку зафиксировать в согнутом положении с помощью ткани или косынки. Запрещено накрадывать жгут.

Пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в больницу, поэтому необходимо вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Как обезопасить себя на природе:

- Тщательно осмотрите место, где собираетесь отдыхать;

- Если собрались по грибы, ягоды - обязательно обувайте практичную обувь и одевайте одежду из плотных материалов. Вооружитесь длинной палкой, чтобы расчищать себе путь между лесными деревьями, так как под травой могут находиться змеи.

- Будьте «шумными». Змеи боятся шума.

- Если увидели змею — замрите, сделайте так, чтобы змея вас не увидела. А если она ползет к вам — не пытайтесь бежать.

- Если вы наткнулись на лежачую змею, спокойно, без резких движений, сделайте несколько неслышимых шагов назад и потихоньку отходите от нее подальше.

- Змеи ночью выползают на охоту. Если собираетесь провести ночь в лесу - разведите костер и освещайте себе дорогу фонариком.

- Всегда внимательно смотрите под ноги, особенно, когда собираете дрова для костра, так как змею легко спутать с засохшей палкой.

Помните, что змея тоже боится вас, поэтому и защищает себя, расценивая случайный контакт с человеком как нападение.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU