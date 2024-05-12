14 волгоградских медиков отправились к детям в ЛНР

Из Волгоградской области в Станично-Луганский район ЛНР отправилась группа педиатров для осмотра детей на подшефной региону территории, передает V102.RU.

Как уточнили в облздраве, в составе бригады 14 медиков - это педиатры, невролог, офтальмолог, хирург, врач УЗИ, психиатр, медицинский психолог, врач-лаборант и медсестры.

- Они будут проводить углубленные профосмотры детей в возрасте от 7 до 17 лет во всех населенных пунктах подшефной территории, - рассказали в профильном комитете администрации региона.

Волгоградская область, напомним, шефствует над Станично-Луганским районом ЛНР. С начала текущего года более 7,5 тысячи жителей этого района, в том числе 743 детей получили медицинскую помощь от медиков Волгоградской области. А всего за время работы медпомощь получили почти 100 тысяч человек, из которых почти 16 тысяч — дети.

Фото: администрации Волгоградской области