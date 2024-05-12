Федеральные новости

Подъезд 10-этажного дома рухнул в Белгороде после попадания снаряда ВСУ

Федеральные новости 12.05.2024 14:12
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12.05.2024 14:12


Сегодня, 12 мая, массированному обстрелу со стороны ВСУ подвергся город Белгород и Белгородский район, передает V102.RU. 

- На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У».

В настоящее время на месте ЧП идет спасательная операция. Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Видео, фото: Вячелав Гладков / t.me

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