Сегодня, 12 мая, массированному обстрелу со стороны ВСУ подвергся город Белгород и Белгородский район, передает V102.RU.

- На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У».

В настоящее время на месте ЧП идет спасательная операция. Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Видео, фото: Вячелав Гладков / t.me