Арбитражный суд Волгоградской области обязал индивидуального предпринимателя Асмик Брютян в рамках гарантийных обязательств устранить дефекты на автомобильной дороге по улице Дачная в Котово после капитального ремонта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение арбитража, подрядчик должен сделать это в течение 7 дней со дня вступления решения суда в законную силу. Пока же этого не произошло, у подрядчика есть время на обращение в апелляционную инстанцию.

Согласно материалам дела, речь идет о договоре № 15- ПДО/Г-22 от 10.11.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Дачная городского поселения города Котово Волгоградской области. На сайте госзакупок указано, что стоимость этого контракта, который был заключен с единственным поставщиком, составила чуть более 3 миллионов рублей. На его выполнение было отведено 1,5 месяца – с 10.11.2022 по 31.12.2022.

Претензии к подрядчику касаются состояния водосбросных лотков и островка безопасности, отремонтированных в рамках контракта, которым предусмотрена 5-летняя гарантия на выполненные работы. Однако 21 ноября 2023 года в ходе комиссионного обследования были выявлены различные дефекты. Зафиксированы разрушения лотков и бетонных блоков на нескольких участках. На островке безопасности повреждены или отсутствуют бордюрные камни.

Отметим, что это уже не первый ремонт улицы Дачная в городе Котово. В общей сложности на ремонт этой автомобильной дороги было потрачено более 30 миллионов бюджетных рублей, но через пару месяцев она развалилась. Впервые трассу сделали в конце 2023 года, а потом ремонтировали еще несколько раз.

Ранее сообщалось, что после такого неудачного ремонта улицы Дачная в Котово разгорелся криминальный скандал с возбуждением уголовного дела. Однако на данный момент о наказании виновных в таком ремонте дороги за бюджетный счет ничего не известно.

Фото Общественный контроль города Котово/t.me