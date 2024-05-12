Общество

«Волгоградавтодор» требует устранить дефекты на многострадальной дороге в Котово

Общество 12.05.2024 10:38
0
12.05.2024 10:38


Арбитражный суд Волгоградской области обязал индивидуального предпринимателя Асмик Брютян в рамках гарантийных обязательств устранить дефекты на автомобильной дороге по улице Дачная в Котово после капитального ремонта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение арбитража, подрядчик должен сделать это в течение 7 дней со дня вступления решения суда в законную силу. Пока же этого не произошло, у подрядчика есть время на обращение в апелляционную инстанцию.

Согласно материалам дела, речь идет о договоре № 15- ПДО/Г-22 от 10.11.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Дачная городского поселения города Котово Волгоградской области. На сайте госзакупок указано, что стоимость этого контракта, который был заключен с единственным поставщиком, составила чуть более 3 миллионов рублей. На его выполнение было отведено 1,5 месяца – с 10.11.2022 по 31.12.2022.

Претензии к подрядчику касаются состояния водосбросных лотков и островка безопасности, отремонтированных в рамках контракта, которым предусмотрена 5-летняя гарантия на выполненные работы. Однако 21 ноября 2023 года в ходе комиссионного обследования были выявлены различные дефекты. Зафиксированы разрушения лотков и бетонных блоков на нескольких участках. На островке безопасности повреждены или отсутствуют бордюрные камни.

Отметим, что это уже не первый ремонт улицы Дачная в городе Котово. В общей сложности на ремонт этой автомобильной дороги было потрачено более 30 миллионов бюджетных рублей, но через пару месяцев она развалилась. Впервые трассу сделали в конце 2023 года, а потом ремонтировали еще несколько раз.

Ранее сообщалось, что после такого неудачного ремонта улицы Дачная в Котово разгорелся криминальный скандал с возбуждением уголовного дела. Однако на данный момент о наказании виновных в таком ремонте дороги за бюджетный счет ничего не известно.

Фото Общественный контроль города Котово/t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.05.2024 11:52
Общество 12.05.2024 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2024 08:45
Общество 12.05.2024 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2024 08:00
Общество 12.05.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 21:30
Общество 11.05.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 19:38
Общество 11.05.2024 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 17:10
Общество 11.05.2024 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 16:13
Общество 11.05.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 15:17
Общество 11.05.2024 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 13:41
Общество 11.05.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 12:32
Общество 11.05.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 12:00
Общество 11.05.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 10:17
Общество 11.05.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 07:28
Общество 11.05.2024 07:28
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2024 21:00
Общество 10.05.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2024 19:42
Общество 10.05.2024 19:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:31
Волгоградские регбисты разгромно проиграли ЦСКАСмотреть фотографии
11:52
14 волгоградских медиков отправились к детям в ЛНРСмотреть фотографии
10:38
«Волгоградавтодор» требует устранить дефекты на многострадальной дороге в КотовоСмотреть фотографии
09:34
«Ремонтировали микроавтобус»: стали известны подробности страшного ДТП в Советском районеСмотреть фотографии
08:45
Двое детей и трое взрослых пострадали от укусов змей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:00
Два опасных погодных явления наблюдаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:17
Минобороны: в Волгоградской области отражена атака одного БПЛАСмотреть фотографии
05:57
Губернатор Бочаров сообщил об атаке БПЛА на Волгоградский НПЗСмотреть фотографии
21:30
Волгоградцев шокировала погибающая рыба в Астраханской областиСмотреть фотографии
20:48
Олег Сергеев озвучил главную цель «Ротора» после победы над «Металлургом»Смотреть фотографии
20:22
«Они падали, как кегли»: четверо человек пострадали в страшном ДТП в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:56
Михаил Мишустин предложит Госдуме новых-старых министровСмотреть фотографии
19:38
Росстат нашел в Волгоградской области бюджетников с зарплатой в 126 тысячСмотреть фотографии
18:31
Олег Сергеев назначен главным тренером «Ротора»Смотреть фотографии
18:17
«Там лежат люди»: в Волгограде ГАЗель протаранила грузовикСмотреть фотографии
18:07
Игра на нервах: «Ротор» вырвал победу у «Металлурга» в Липецке – 2:1Смотреть фотографии
17:10
Жителей Москвы возмутили цены на речные прогулки в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:13
«Такого не было 20 лет»: заморозки в Волгоградской области погубили озимыеСмотреть фотографии
15:17
Под Волгоградом построили современный комплекс очистки водыСмотреть фотографии
14:57
Бастрыкин поручил защитить права покалечившегося в Подмосковье волгоградцаСмотреть фотографии
14:20
Открыто движение поездов через Волгоград после пожара на железной дорогеСмотреть фотографии
13:57
В селе под Волгоградом из-за сварки сгорели три постройкиСмотреть фотографии
13:41
«Жизнь стала намного интереснее, чем прежде»: потерявший ногу участник СВО из Волгограда вернулся в профессиональный спортСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде участковый вернул хозяйке потерявшегося йоркаСмотреть фотографии
12:32
Андрей Бочаров прокомментировал уничтожение БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
12:11
В Камышине водитель без прав протаранил столб: трое в больницеСмотреть фотографии
12:00
Убийственные заморозки в Волгоградской области задержатся до 14 маяСмотреть фотографии
11:33
Фигурантка раскрытой УФСБ аферы со взяткой в Волгограде получила 5 лет колонииСмотреть фотографии
10:38
Трое подростков на мотоциклах разбились в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде заработал многострадальный фонтан «Детский хоровод»Смотреть фотографии
 