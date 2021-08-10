«Волгоградэнергосбыт» напомнит о передаче показаний

Экономика 10.08.2021 09:19
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10.08.2021 09:19
С 15 по 25 число каждого месяца потребители компании «Волгоградэнергосбыт» передают показания индивидуальных приборов учёта за потребленную электроэнергию. Иногда, в силу тех или иных обстоятельств, некоторые потребители забывают это делать. В итоге цифры в квитанциях на оплату могут оказаться выше ожидаемых, так как в данном случае плата за электроэнергию начисляется по среднемесячному потреблению за предыдущие полгода.
Такие неприятные моменты можно легко исключить из нашей «скоростной» жизни, поручив современным технологиям делать то, на что у нас не хватает времени.
Чтобы потребители «Волгоградэнергосбыта» не забывали вовремя передавать показания, в компании реализована функция рассылки напоминаний. В нужное время на адрес электронной почты потребителя или на номер телефона придет письмо или push-уведомление с такой подсказкой. Удобно? Конечно.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, для этого всего лишь надо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте https://lk.energosale34.ru или установить мобильное приложение «Волгоградэнергосбыт» из AppStore или PlayMarket. И вы всегда будете своевременно передавать показания, что гарантирует точный расчет оплаты в соответствии с данными приборов учета.
«Волгоградэнергосбыт» заботится о своих потребителях, ценит время каждого клиента, а потому постоянно совершенствует онлайн-сервисы для удобного и лёгкого взаимодействия абонентов с энергокомпаний.
Ознакомиться со всеми способами передачи показаний индивидуальных приборов учёта и контактной информацией можно здесь.
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