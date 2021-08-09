



Проект по расчистке русла обмелевшей реки Ахтуба в черте города Волжского может получить статус межрегионального, поскольку имеет важное значение не только для Волгоградской, но и Астраханской области. Об этом заявил депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко на выездном совещании с руководством Волжского и пообещал связаться с губернатором соседнего региона Игорем Бабушкиным для решения вопроса, сообщает ИА «Высота 102».





Речь идет о проекте, разработанном «Гипроводстроем» еще в 2010 году, который включает работы по дноуглублению и расчистке русла Ахтубы от моста на остров Зелёный до истока из Волги протяженностью 9,8 км. Сейчас его реализация невозможна из-за устаревших данных по инженерной геологии, геодезии, экологии участка и неактуальных цен проектно-сметной документации. В «Гипроводстрое» готовы оперативно внести изменения в проект, чтобы не проводить заново конкурсные процедуры, необходим инвестор. «Давайте начинать, река ждать не может! Гарантирую инвестиции в доработку проекта, – подчеркнул Савченко. – Начнём с изыскательских работ, затем будет проект, а затем уже совместными усилиями добьемся его включения в нацпроект «Экология», чтобы в 2022 году постараться начать работы на Ахтубе».





Расчистка русла Ахтубы в пределах черты Волжского проводилась в последний раз в далеком 1981 году. «Состояние левого рукава Волги – Ахтубы близко к критическому, – отметил Олег Савченко на выездом совещании на берегу реки. – Некогда судоходная водная артерия местами обмелела настолько, что еще немного, и реку можно будет переходить вброд. За 40 лет [после расчистки] произошли серьезные изменения. Мы это видим и это тревожит. Нужны срочные меры по оздоровлению. Ахтубу надо спасать».

Проблемы Ахтубы копились годами. При строительстве Волжской ГЭС участок русла перекрыли левобережной плотиной гидроэлектростанции и шлюзами, а для подачи воды построили Волго-Ахтубинский канал. Создание гидротехнического сооружения привело к тому, что уровень Волги стал ниже уровня Ахтубы. Сказались и климатические изменения. Все это привело к тому, что скорость течения при половодье стала недостаточной для того, чтобы гнать песок, ил и мусор в русле реки. Водоем, который ранее был судоходным и давал прохладу, стал мелеть в черте Волжского особенно интенсивно. Спасти Ахтубу может дополнительный пуск воды из Волгоградского водохранилища – проект строительства обводного канала сейчас обсуждается на федеральном уровне.

«Мы договорились с руководством Волжского, что начнем работать над тем, чтобы в кратчайшие сроки включиться в профильную программу. Остановить обмеление Ахтубы – реально. Но нужно проявить инициативу, по возможности привлечь инвесторов, взять на себя ответственность за поиск оптимального решения и конечный результат», – сказал Савченко.





В ходе совещания на берегу мэр Волжского Игорь Воронин и его заместитель Виталий Кокшилов также представили Олегу Савченко планы по развитию городского пляжа, который был и останется бесплатным. В частности, в ближайшее время здесь появится специальная машина для уборки, которая просеивает песок и очищает его от окурков, битого стекла, бутылочных пробок, мелких камней.