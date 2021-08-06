В Волгограде тело подростка нашли в ванной

Расследования 06.08.2021 11:41
0
06.08.2021 11:41
Трагедия произошла в одном из частных домов поселка Веселая Балка в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в ванной нашли тело 13-летней девочки. По предварительным данным, смерть школьницы могла произойти из-за неисправной газовой колонки и проблем с вентиляционными каналами. Когда в комнате скопился газ, девочка принимала ванну. Возможно, что она потеряла сознание и ушла под воду. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Реклама
В Волгограде по факту гибели девочки в ванной возбуждено уголовное дело06.08.2021 13:27
Расследования 06.08.2021 13:27
В Волгограде адвокат пытался пронести iPhone на территорию СИЗО-106.08.2021 09:58
Расследования 06.08.2021 09:58
Глава СК РФ возмутился выпиской из больницы Волгограда ветерана с дырой в животе05.08.2021 14:12
Расследования 05.08.2021 14:12
В Волгоградской области расследуют обстоятельства смерти привитого от коронавируса врача05.08.2021 10:44
Расследования 05.08.2021 10:44
Суд над волгоградским генералом Михаилом Музраевым отложили из-за донесения из СИЗО05.08.2021 09:45
Расследования 05.08.2021 09:45
Осуждена банда расхитителей багажа в аэропорту Волгограда04.08.2021 17:00
Расследования 04.08.2021 17:00
«Находился в подавленном состоянии»: пациент выпал из окна ковидного госпиталя в Волгограде04.08.2021 16:35
Расследования 04.08.2021 16:35
Волгоградка ответит за прописку 20 человек на 16 квадратах04.08.2021 16:23
Расследования 04.08.2021 16:23
Следователи придут в аквапарк Волжского после скандала с ребенком-аутистом04.08.2021 15:29
Расследования 04.08.2021 15:29
В Волгограде из-за уснувшего водителя разбилась машина с компанией молодых людей04.08.2021 12:34
Расследования 04.08.2021 12:34
Кофейные воришки обчистили полки магазина в Волгограде (ВИДЕО)04.08.2021 11:44
Расследования 04.08.2021 11:44
Тайник с оружием недействующей ОПГ нашли в Волгограде (ВИДЕО)03.08.2021 17:32
Расследования 03.08.2021 17:32
В аквапарке Волжского срочно изменили правила посещения инвалидов после скандала с ребенком-аутистом03.08.2021 15:25
Расследования 03.08.2021 15:25
В Волгограде мстительный автомобилист изрезал колеса чужой иномарки03.08.2021 14:30
Расследования 03.08.2021 14:30
Дачник в Волгоградской области прописал в своем доме 43 иностранца03.08.2021 09:13
Расследования 03.08.2021 09:13
Реклама