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Новое тревел-шоу МТС поможет волгоградцам спланировать отпуск

Телеком 05.08.2021 14:33 Новости компаний
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05.08.2021 14:33 Новости компаний


Онлайн-кинотеатр KION сообщает о выходе нового реалити в формате тревел-шоу «Лето – это…», премьера которого состоится 9 августа. Это новый проект из линейки KION Originals. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, проект с участием звезд тиктока позволит аудитории увидеть в сравнении сразу два варианта отдыха и выбрать направление по душе: поездку к морю на машине и визит к родственникам в деревню. Новый originals-проект KION сочетает в себе уникальный микс разных жанров: влог, романтический роад-трип и реалити-шоу.
Тревел-шоу поможет волгоградцам узнать, как спланировать 14 дней своего отпуска и успеть за это время не только отдохнуть, но и «правильно» восстановиться. Тревел-шоу будет разделено на две смысловые части: море и деревня. В проекте «Лето – это море» герои отправятся на машине к берегам Крыма. В серии выпусков «Лето – это деревня» блогеры окажутся наедине с природой и сельской реальностью. В шоу планируется использовать и видеоматериалы из личных аккаунтов блогеров.
Исследовать Крым в проекте «Лето – это море» отправятся популярные фуд-блогеры – супруги Камилла (@kamillatasty, 12млн. подписчиков) и Антон Дмитриевы (@anton_dmitriev, 694К подписчиков).
Постигать самобытность деревенской жизни предстоит блогерам из PopStarHouse: Илье Милохину (@_ilyamilokhin, 1,3 млн), брату тиктокера Дани Милохина, Кириллу Воллику (@vollik_, 3,7 млн), Лере Кантур (@kanturlera, 2млн), Кристине Федосовой (@kristinochka, 40 тыс.), а также популярным в TikTok близняшкам Насте и Кате (@twinsrussian, 7 млн).
«Лето – это…» – не просто развлекательный проект, он несет и практическую пользу: герои расскажут, как спланировать отпуск, что взять с собой, где остановиться и чем перекусить. Блогеры пройдут неизведанными маршрутами, найдут живописные локации для фото и познакомят зрителя с неожиданными кулинарными традициями Крыма и русской деревни.
Звездам тиктока предстоит пройти все стадии отпускных хлопот: от планирования, сборов и продумывания маршрута до неожиданных знакомств и столкновений с различными сложностями в пути. Популярные тиктокеры в ходе путешествия будут рассказывать о впечатлениях, дегустировать местную кухню и посещать культурные достопримечательности.
Сами участники уверены, что проект позволит окунуться в ощущение каникул и точно не оставит никого равнодушным. Так, блогер Камилла Дмитриева считает, что проект «поможет зрителям вспомнить о радостных моментах из детства, как ездил к бабушке в деревню или оказался в лагере на всё лето». Тиктокер Антон Дмитриев полагает, что тревел-шоу «станет для миллионов зрителей буквально пошаговой инструкцией идеального лета». Блогеру Кириллу Воллику съемки принесли бесценный опыт и «большой заряд эмоций».
Екатерина Ефименко, программный директор МТС Медиа/онлайн-кинотеатр KION:
«Для нас это тревел-шоу стало контентным экспериментом: ведь за известными тиктокерами аудитория привыкла следить в социальных сетях, теперь же тиктокеры, в новых для них обстоятельствах, будут раскрываться на нашей платформе. Участники шоу совершили очень драйвовые и яркие путешествия, уверена, что зрители смогут прочувствовать атмосферу лета и отпуска!».
Премьерные выпуски нового originals-реалити «Лето – это…» будут эксклюзивно выходить в онлайн-кинотеатре KION каждый будний день, начиная с 9 августа!

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