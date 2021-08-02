Бешеную волчицу застрелили в станице Волгоградской области





В станице Слащевской Кумылженского района Волгоградской области объявлен карантин в связи с бешенством. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, дикая волчица забежала на окраину населенного пункта. К счастью, покусать она никого не успела – ее застрелили. Труп животного отдали на экспертизу, по результатам исследования у волчицы был обнаружен вирус бешенства. Сейчас в станице проводят необходимые профилактические мероприятия, действует запрет на ввоз и вывоз животных.

Напомним, в этом году в Волгоградской области было выявлено около 50 случаев бешенства – как среди диких, так и среди домашних животных. За несколько месяцев от этой страшной болезни умерли уже три человека, в том числе ребенок.



