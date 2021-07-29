Банк «Открытие»: ФРС сделала новый шаг к сокращению объемов покупок облигаций

Экономика 29.07.2021 17:14
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29.07.2021 17:14
Управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Алексей Тихонов прокомментировал решение ФРС, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
По итогам июльского заседания ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25%. Также был сохранен объем покупок активов объемом $120 млрд, из которых $80 млрд приходится на казначейских облигации и $40 млрд – на облигации ипотечных агентств.
По итогам декабрьского заседания ФРС заявила, что покупки активов на баланс регулятора продолжатся вплоть до значительного прогресса в достижении полного уровня занятости и целевого уровня инфляции. Вчера же американский центробанк констатировал, что такой прогресс есть. Таким образом, ФРС сделала еще один шаг в сторону подготовки финансовых рынков к началу сокращения объемов покупок облигаций. В то же время на пресс-конференции было заявлено, что конкретные сроки пока не обсуждались и будут зависеть от данных по экономической статистике.
Также ФРС объявила о запуске двух новых постоянных механизмов РЕПО: Standing Repo Facility и FIMA Repo Facility. В рамках первого механизма стоимость фондирования под казначейские облигации и облигации ипотечных агентств составит не менее 0,25%, а лимит ФРС по операциям механизма составляет $500 млрд. Цель второго механизма – обеспечить доступ к долларовой ликвидности иностранным центральным банкам и международным финансовым институтам по ставке 0,25% с лимитом на одного контрагента не более $60 млрд. Потребность финансовых рынков в этих механизмах в условиях избытка ликвидности отсутствует – таким образом, ФРС создала готовый механизм предоставления ликвидности на случай рыночных стрессов.
Итоги заседания были ожидаемы и не привели к существенному всплеску волатильности на финансовых рынках. ФРС по-прежнему позитивно оценивает темпы восстановления экономической активности и рынка труда, а также считает, что ускорение инфляции в США временно и вызвано эффектом базы и временным дисбалансом спроса и предложения вследствие пандемии. Следующим событием в календаре ФРС, когда могут быть объявлены планы о корректировке монетарной политики, станет ежегодный симпозиум центральных банкиров в Jackson Hole 26-28 августа.
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